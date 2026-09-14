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У Revolut стався витік даних клієнтів: як шахраям вдалося отримати інформацію

Revolut
Финтех-гигант Revolut оценили в $75 млрд

Британська фінтех-компанія Revolut підтвердила витік конфіденційних даних клієнтів після отримання шахрайських запитів із електронної адреси справжнього державного домену. Витік торкнувся дуже обмеженої кількості користувачів, а системи компанії та кошти клієнтів, за її словами, залишилися неушкодженими.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Revolut підтвердив витік даних

У компанії заявили, що інцидент торкнувся "дуже обмеженої" кількості клієнтів. Revolut уже повідомив постраждалих користувачів, однак точну кількість людей, чиї дані були розкриті, не назвав.

"Системи Revolut і кошти клієнтів не постраждали", - повідомив представник компанії.

За його словами, після виявлення інциденту Revolut одразу заблокував адресу, з якої надходили шахрайські запити. Компанія також поінформувала відповідний державний орган, правоохоронців, регуляторів у сфері захисту даних та фінансові наглядові органи.

Які дані могли потрапити до сторонніх

Зловмисники могли отримати доступ до низки персональних даних клієнтів Revolut.

Йдеться, зокрема, про:

  • дати народження;
  • поштові адреси;
  • електронні адреси;
  • номери телефонів;
  • копії документів, що посвідчують особу;
  • паспорти;
  • водійські посвідчення.

При цьому Revolut не розкрив точний перелік скомпрометованих даних для кожного клієнта та не повідомив, скільки саме користувачів постраждали.

Як стався інцидент

За попередньою інформацією, шахрайські запити надходили з електронної адреси, пов’язаної з легітимним доменом державного органу. Це дозволило зловмисникам видати свої звернення за справжні офіційні запити.

Після виявлення порушення компанія заблокувала відповідну адресу та повідомила про інцидент компетентні органи.

У Revolut наголосили, що самі банківські системи компанії не були скомпрометовані. Кошти клієнтів також не постраждали.

Revolut є однією з найбільших фінтех-компаній Європи. Сервіс працює без традиційної мережі фізичних банківських відділень.

Наразі компанія також готується до потенційного виходу на біржу. За оцінками, Revolut може прагнути до оцінки до $200 млрд у межах майбутнього IPO.

Про Revolut 

Revolut — це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні.

Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

В Україні компанія має 100% "доньку" з розробки програмного забезпечення Revolut Technologies Ukraine (Київ).

За підсумками 2025 року британська фінтех-компанія Revolut збільшила чистий дохід до 4,5 млрд фунтів стерлінгів (6,02 млрд доларів), перевищивши прогнози аналітиків. Кількість клієнтів сервісу зросла на 30% — до 68,3 мільйона осіб, а чистий прибуток до оподаткування склав 1,7 млрд фунтів. 

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого 2025 року заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB, з 22 лютого 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько

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