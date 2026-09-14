У Revolut произошла утечка данных клиентов: как мошенникам удалось получить информацию

Британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальных данных клиентов после получения мошеннических запросов по электронному адресу настоящего государственного домена. Утечка затронула очень ограниченное количество пользователей, а системы компании и средства клиентов, по ее словам, остались невредимыми.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

Revolut подтвердил утечку данных

В компании заявили, что инцидент затронул " очень ограниченное" количество клиентов . Revolut уже сообщил пострадавшим пользователям, однако точного количества людей, чьи данные были раскрыты, не назвал.

"Системы Revolut и средства клиентов не пострадали", – сообщил представитель компании.

По его словам, после обнаружения инцидента Revolut сразу заблокировал адрес, с которого поступали мошеннические запросы. Компания также проинформировала соответствующий государственный орган, правоохранителей, регуляторов в сфере защиты данных и финансовые надзорные органы.

Какие данные могли попасть к посторонним

Злоумышленники могли получить доступ к ряду персональных данных клиентов Revolut.

Речь идет, в частности, о:

даты рождения;

почтовые адреса;

электронные адреса;

номера телефонов;

копии документов, удостоверяющих личность;

паспорта;

водительские удостоверения.

При этом Revolut не раскрыл точный перечень скомпрометированных данных для каждого клиента и не сообщил, сколько пользователей пострадали.

Как произошел инцидент

По предварительной информации, мошеннические запросы поступали по электронному адресу, связанному с легитимным доменом государственного органа. Это позволило злоумышленникам выдать свои обращения за подлинные официальные запросы.

После обнаружения нарушения компания заблокировала соответствующий адрес и сообщила об инциденте компетентные органы.

В Revolut подчеркнули, что сами банковские системы компании не были скомпрометированы. Средства клиентов тоже не пострадали.

Revolut является одной из крупнейших финтех-компаний Европы. Сервис работает без традиционной сети физических банковских филиалов.

В настоящее время компания готовится к потенциальному выходу на биржу. По оценкам, Revolut может стремиться к оценке до $200 млрд в рамках будущего IPO.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн-банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне.

Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

В Украине компания имеет 100% дочь по разработке программного обеспечения Revolut Technologies Ukraine (Киев).

По итогам 2025 года британская финтех-компания Revolut увеличила чистый доход до 4,5 млрд фунтов стерлингов (6,02 млрд долларов), превысив прогнозы аналитиков. Число клиентов сервиса выросло на 30% — до 68,3 миллиона человек, а чистая прибыль до налогообложения составила 1,7 млрд фунтов.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

НБУ 27 февраля 2025 года заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

Против выхода на украинский рынок Revolut без получения лицензии выступал monobank – самый крупный украинский необанк, второй по количеству розничных карточных клиентов в Украине.

Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов – резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB, с 22 февраля 2026 года.