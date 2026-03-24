Доход Revolut вырос на 46% и достиг 6 миллиардов долларов в 2025 году: основные показатели

По итогам 2025 года британская финтех-компания Revolut увеличила чистый доход до 4,5 млрд фунтов стерлингов (6,02 млрд долларов), превысив прогнозы аналитиков. Число клиентов сервиса выросло на 30% — до 68,3 миллиона человек, а чистая прибыль до налогообложения составила 1,7 млрд фунтов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Банковская деятельность

Компания получила полную банковскую лицензию в Великобритании. Генеральный директор Сторонский назвал эту лицензию "приоритетом номер один". Этот статус позволяет Revolut предлагать кредитные продукты 13 миллионам британских клиентов и конкурировать за депозиты из Lloyds Banking Group и NatWest Group. За отчетный год кредитный портфель компании вырос с 1 млрд. до 2,2 млрд фунтов, в том числе за счет запуска ипотечного кредитования.

Деятельность Revolut регулируется Банком Англии, Банком Литвы и Европейским центральным банком. Общий процентный доход за год составил 974 млн фунтов.

Операционная деятельность

Штат компании в прошлом году увеличился с 10000 до 12200 сотрудников. Общие расходы на персонал выросли до 922 млн фунтов, а административные расходы составили 1,8 млрд фунтов. На маркетинг и рекламу было направлено 528,8 млн фунтов.

В 2025 году компания провела выкуп акций у сотрудников исходя из рыночной оценки стоимости бизнеса в 75 млрд долларов. В этом процессе приняло участие более 2100 работников из 32 стран мира.

Стратегия роста

Revolut продолжает диверсификацию источников дохода из-за расширения инвестиционных и сберегательных продуктов. Наличие британской лицензии рассматривается руководством в качестве приоритета для дальнейшей авторизации в других странах, где компания планирует масштабировать свою деятельность в 2026 году.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне. Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

Заметим, в апреле финтех-гигант Revolut сообщил о резком росте прибыли до налогообложения — на 149% в 2024 году, до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,46 млрд долларов США), благодаря буму криптовалютной торговли, росту доходов от процентов и карточных комиссий.

Revolut в Украине

В феврале 2025 года Revolut объявил о запуске в Украине. В тот момент в так называемом списке ожидания зарегистрировались около 260 тыс. украинских потенциальных пользователей. Через несколько недель клиентами необанка в Украине стали около 40 тыс. наших сограждан.

Но уже в апреле 2025-го регистрация новых клиентов в Украине остановилась из-за несоответствия деятельности компании требованиям Национального банка. С тех пор продолжался диалог между Revolut и НБУ по поводу дальнейшей работы компании в Украине.

В компании Revolut публично не озвучивается причина предстоящего выхода из Украины. Тем не менее, "секретом Полишинеля" является тот факт, что с начала работы компании в Украине в феврале 2025 года "коса" Revolut нашла на "камень" НБУ в части получения локальных лицензий на деятельность.

Регулятор требовал и продолжает настаивать на том, что для полноценной работы в Украине нужно получить соответствующие банковские лицензии, или же работать как филиал иностранного банка. В настоящее время Revolut работает в Украине как Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, с лицензией Европейского центрального банка. Но без лицензии НБУ. И, похоже, несмотря на декларируемый обеими сторонами многомесячный диалог, прийти к согласию им не удалось.