Revolut получил полную банковскую лицензию в Великобритании

Финтех-компания Revolut получила полную банковскую лицензию в Великобритании и теперь действует как Revolut Bank UK Ltd. Это позволяет компании открывать банковские счета и принимать депозиты клиентов в Великобритании, подчиняясь регуляторным требованиям Управления по пруденциальному регулированию (PRA) и Управлению по финансовому поведению (FCA).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Revolut.

Благодаря новому статусу депозиты клиентов Revolut в Великобритании будут защищены Схемой компенсации финансовых услуг (FSCS) до 120 000 фунтов стерлингов на человека.

В течение следующих месяцев соответствующие клиентские счета будут переведены на банковские счета Revolut Bank UK Ltd. После этого они получат доступ к расширенным банковским функциям.

Что меняется для клиентов

После получения банковской лицензии в Великобритании депозиты клиентов Revolut, включая текущие счета, счета для детей и подростков, общие счета и Pockets, будут защищены Схемой компенсации финансовых услуг (FSCS) до 120 000 фунтов стерлингов на человека.

Что касается страхования путешествий, номера групповых полисов будут обновлены, однако условия страховой защиты останутся без изменений. При этом реквизиты текущих счетов, такие как номер счета, IBAN, BIC и сортировочный код остаются неизменными.

Также без изменений остаются функциональность приложения Revolut и доступ к истории транзакций. Платные тарифные планы и другие продукты компании, включая торговлю акциями, криптовалютами и товарами, будут продолжать работать через существующие подразделения Revolut.

Клиенты с активными счетами в Великобритании будут переведены автоматически. Revolut предупреждает о потенциальном мошенничестве: изменения будут происходить только через официальное приложение или электронную почту компании. Клиенты могут закрыть счет в любой момент, если они не желают переходить.

После перехода Revolut Bank UK Ltd станет контролером персональных данных клиентов, а на счета будут распространяться новые условия и положения. Подать жалобу можно через чат в приложении или в Службу финансового омбудсмена в случае нерешения проблемы в течение 8 недель.

Заметим, соучредитель и технический директор британского необанка Revolut Влад Яценко занял 1913 место в рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $2,2 млрд.

Revolut в Украине

В феврале 2025 года Revolut объявил о запуске в Украине. В тот момент в так называемом списке ожидания зарегистрировались около 260 тыс. украинских потенциальных пользователей. Через несколько недель клиентами необанка в Украине стали около 40 тыс. наших сограждан.

Но уже в апреле 2025-го регистрация новых клиентов в Украине остановилась из-за несоответствия деятельности компании требованиям Национального банка. С тех пор продолжался диалог между Revolut и НБУ о дальнейшей работе компании в Украине.

В компании Revolut публично не озвучивается причина предстоящего выхода из Украины. Тем не менее, "секретом Полишинеля" является тот факт, что с начала работы компании в Украине в феврале 2025 года "коса" Revolut нашла на "камень" НБУ в части получения локальных лицензий на деятельность.

Регулятор требовал и продолжает настаивать на том, что для полноценной работы в Украине нужно получить соответствующие банковские лицензии, или работать как филиал иностранного банка. В настоящее время Revolut работает в Украине как Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, с лицензией Европейского центрального банка. Но без лицензии НБУ. И, похоже, несмотря на декларируемый обеими сторонами многомесячный диалог, прийти к согласию им не удалось.