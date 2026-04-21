Миллион украинцев открыли ФЛП в "Дії": какие направления бизнеса выбирают

онлайн
Более 1 млн украинцев зарегистрировали бизнес онлайн. / Минцифры

В Украине зафиксирована знаковая отметка в цифровизации бизнеса: более 1 миллиона граждан воспользовались порталом "Дія" для открытия ФЛП.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Услуга работает полностью автоматически, без участия государственного регистратора, что позволяет получить результат через несколько минут.

География новых предпринимателей

Высокую активность в открытии собственного дела демонстрируют город Киев, а также Днепропетровская, Львовская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

Статистика регистраций свидетельствует об активном вовлечении женщин в бизнес. Распределение по статье среди новых ФЛП выглядит так:

  • 60% - женщины;
  • 40% - мужчины.

Самые популярные сферы деятельности

Предприниматели, выбирающие онлайн-регистрацию, чаще всего работают по следующим направлениям:

  • розничная торговля (онлайн и почтовые заказы);
  • компьютерное программирование и ІТ-услуги;
  • продажа продуктов питания и напитков;
  • образовательные и консультационные услуги;
  • информационные сервисы;
  • курьерская деятельность и сфера доставки;
  • заведения ресторанного и мобильного питания.

Как работает услуга

Процесс регистрации максимально упрощен: необходимо заполнить онлайн форму на портале "Дія" и подписать заявление электронной подписью.

Услуга реализована Минюстом совместно с Минцифры при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано чуть более 1,8 миллиона физлиц – предпринимателей и 1,5 млн компаний.

Добавим, что более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП в 2025 году. Всего 302 тысяч предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Сейчас каждый седьмой ФЛП создает рабочие места.

Автор:
Татьяна Бессараб