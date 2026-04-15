В Украине зарегистрировано больше ФЛП, чем компаний

бизнес
В Украине зарегистрировано более 1,8 миллиона ФЛП / Shutterstock

По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано чуть более 1,8 миллиона физлиц – предпринимателей и 1,5 млн компаний.

об этом сообщила Государственная служба статистики.

Сколько ФЛП

По данным ведомства, по состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано 1801587 физических лиц - предпринимателей. С начала года их количество выросло на 1,1%. На 1 января было 1 781 972 ФЛП.

Лидерами по количеству зарегистрированных ФЛП являются Киев (258 386), Днепропетровская (150 267) и Львовская (137 627) области.

Сколько компаний

По данным Госстата, также по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано 1563733 юридических лиц. На 1 января этот показатель равнялся 1 555 887 предприятиям. Наиболее распространенной организационно-правовой формой является общество, которых в реестре насчитывается 865947.

Рейтинг регионов по количеству юридических лиц также возглавляет Киев – 399 687. Далее следуют Днепропетровская область – 116 331 компаний и Одесская – 97 668.

Заметим, более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП в 2025 году. Всего 302 тысяч предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Сейчас каждый седьмой ФЛП создает рабочие места.

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Ивент