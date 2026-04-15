KSE открывает новую грантовую программу на обучение для возвращающихся в Украину: какие условия

Киевская школа экономики (KSE) совместно с Carnegie Corporation of New York внедряет грантовую программу Come Back Home. Инициатива рассчитана на украинцев, выехавших за пределы страны после 24 февраля 2022, но планирующих вернуться для обучения.

Как пишет Delo . ua , об этом говорится в пресске KSE .

Ректор KSE University Тимофей Брик объяснил цель программы: "Украина нуждается в талантливых людях... Мы даем специальную финансовую поддержку тем, кто выехал из-за войны. Мы хотим, чтобы они вернулись и учились в нашем университете... Если кто-то планирует уехать, мы даем им возможность остаться и учиться в лучших условиях" и иметь перспективу.

В 2026-2027 учебном году 50 избранных студентов получат:

полную оплату обучения с возможностью продления;

ежемесячную стипендию;

медицинское страхование; психологическое сопровождение;

услуги менторов;

стажировку в украинском бизнесе.

Кто может принять участие в программе?

Подать заявку могут две категории граждан:

лица, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, проживают там сейчас и хотят вернуться в Украину для вступления в KSE;

абитуриенты, подававшие документы в иностранные университеты, но решили остаться учиться в Украине.

Доступные направления обучения

Поступающие на бакалавриат могут выбрать следующие специальности: бизнес-экономика, экономика и обширные данные, психология, право, программная инженерия, кибербезопасность, искусственный интеллект, прикладная математика, физическая математика, дельта инженерия.

Для магистров доступны программы: экономика бизнеса и финансов, экономический анализ, публичная политика и управление, урбанистика и послевоенное восстановление, микро и наноэлектроника, беспилотные летательные аппараты, социальная психология, исследования памяти и публичная история, математика, биоинформатика и анализ биомедицинских данных.

Требования и процедура отбора

Для поступления на бакалавриат необходимо предоставить результаты НМТ за 2024–2026 годы, результаты выпускных экзаменов европейских стран или подтверждение побед в профильных олимпиадах. Введение в магистратуру осуществляется на основе результатов ЕВИ и ЕФОВ или по результатам экзаменов непосредственно в KSE.

Процесс отбора включает следующие шаги:

заполнение онлайн-формы на сайте KSE;

представление мотивационного письма;

прохождение собеседования с грантовым комитетом;

сдача вступительных испытаний;

представление оригиналов документов в университет.

KSE University (Kyiv School of Economics) — это частный университет, основанный в 1996 году, имеющий аккредитацию Министерства образования и науки Украины. Университет входит в список лучших заведений высшего образования Украины по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и IT.

Carnegie Corporation of New York, финансирующая гранты, является одним из старейших фондов США, специализирующейся на поддержке образования и международного мира.

Напомним, в феврале KSE University трансформировала структуру экономического образования, объединив все бакалаврские, магистерские, аспирантские и PhD-программы в единый факультет экономики.