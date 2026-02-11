KSE University трансформировал экономические программы и создал факультет экономики

KSE University трансформировала структуру экономического образования, объединив все бакалаврские, магистерские, аспирантские и PhD-программы в единый факультет экономики.

Новый факультет экономики KSE University

KSE University трансформировала факультет экономики, объединив в его структуре все бакалаврские, магистерские, аспирантские и PhD-программы по экономике. Теперь факультет станет академическим ядром университета и будет отвечать за развитие экономического образования и исследований в соответствии с международными стандартами.

В рамках факультета будут действовать программы всех уровней обучения, а преподавание будут обеспечивать ученые из PhD ведущих университетов мира, в частности, Вирджинии, Айовы, Мичигана, Боккони, Геттингена и других. KSE University продолжает формировать преподавательский состав на международном рынке и привлекать украинских ученых из-за рубежа, в частности, из Италии и Шотландии.

Как отметил ректор KSE University Тимофей Брик, экономика является исторической основой университета, с которой начинался KSE, и именно сейчас это направление получило целостную факультетскую структуру, позволяющую развивать современную экономическую науку в Украине.

Руководство факультета и новая деканка

Деканкой факультета экономики KSE University назначена Ирина Постоловская - экономистка с образованием Гарвардского университета и значительный опыт работы в сфере публичной политики и международных институций. В руководящую команду факультета также вошла Галина Махова, которая заняла должность заместителя декана.

Предыдущий декан Максим Обризан остается в составе факультета и сосредоточится на преподавательской и научной деятельности.

В новой должности Ирина Постоловская будет отвечать за формирование академической стратегии факультета, развитие образовательных программ и усиление международной интеграции KSE. Раньше она работала в Министерстве социальной политики Украины, Всемирном банке и других государственных и международных институциях.

