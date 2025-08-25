Студенты смогут создавать роботов: в Украине запускают проект RoboLab

Министерство цифровой трансформации совместно с Ассоциацией робототехники и автоматизированных систем запускают проект RoboLab. В рамках инициативы в украинских университетах откроют современные лаборатории по робототехнике.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Лаборатории робототехники для студентов

Пилотную лабораторию планируется запустить на базе одного из киевских университетов. С сегодняшнего дня открыт прием заявок от заведений высшего образования, стремящихся стать площадкой для реализации проекта

"Наконец-то даем старт амбициозному проекту RoboLab, который повлияет на развитие робототехники в Украине. Технологии должны рождаться еще во время учебы. Студенты и все, кто заинтересован в развитии инноваций, будут иметь полигон для тестирования своих идей и продуктов", - сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федор.

Отбор университета для создания пилотной лаборатории робототехники продлится до 14 сентября. Далее, проект планируют масштабировать и развернуть сеть подобных лабораторий в разных регионах Украины.

Решение об избрании заведения примет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители государственных органов, донорских организаций, отраслевых ассоциаций и другие эксперты.

Пилотная лаборатория будет иметь до 30 рабочих мест и будет оснащена специализированным оборудованием: наборами из мехатроники, программным обеспечением для 3D-моделирования и проектирования, роботизированными платформами и инструментами искусственного интеллекта. Ориентировочный срок обустройства – около трех месяцев.

Инициаторы проекта отмечают, что создание RoboLab будет способствовать развитию экосистемы робототехники в Украине, обеспечит студентов доступ к современной инфраструктуре и позволит реализовывать практические проекты еще во время обучения.

Университеты, желающие стать пилотной площадкой, могут подать заявку по ссылке. Заведения из других городов, заинтересованные в сотрудничестве на следующих этапах, также могут оставить свои контакты.

