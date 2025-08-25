Студенти зможуть створювати роботів: в Україні запускають проєкт RoboLab

Міністерство цифрової трансформації спільно з Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем запускають проєкт RoboLab. У рамках ініціативи в українських університетах відкриють сучасні лабораторії з робототехніки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Лабораторії робототехніки для студентів

Пілотну лабораторію планують запустити на базі одного з київських університетів. Від сьогодні відкрито прийом заявок від закладів вищої освіти, які прагнуть стати майданчиком для реалізації проєкту

"Нарешті даємо старт амбітному проєкту RoboLab, який вплине на розвиток робототехніки в Україні. Технології мають народжуватися ще під час навчання. Студенти та всі, хто зацікавлені в розвитку інновацій, матимуть полігон для тестування своїх ідей і продуктів", — сказав перший віцепремʼєр-міністр України —міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відбір університету для створення пілотної лабораторії робототехніки триватиме до 14 вересня. Далі проєкт планують масштабувати та розгорнути мережу подібних лабораторій у різних регіонах України.

Рішення про обрання закладу ухвалюватиме професійне журі, до складу якого увійдуть представники державних органів, донорських організацій, галузевих асоціацій та інші експерти.

Пілотна лабораторія матиме до 30 робочих місць і буде оснащена спеціалізованим обладнанням: наборами з мехатроніки, програмним забезпеченням для 3D-моделювання та проєктування, роботизованими платформами та інструментами штучного інтелекту. Орієнтовний термін облаштування — близько трьох місяців.

Ініціатори проєкту зазначають, що створення RoboLab сприятиме розвитку екосистеми робототехніки в Україні, забезпечить студентів доступом до сучасної інфраструктури та дасть можливість реалізовувати практичні проєкти ще під час навчання.

Університети, які хочуть стати пілотним майданчиком, можуть подати заявку за посиланням. Заклади з інших міст, зацікавлені у співпраці на наступних етапах, також можуть залишити свої контакти.

