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Кредитний ринок оживає: гривневі позики бізнесу й населення зросли на третину

Гривні
Українські банки продовжують нарощувати кредитування клієнтів / Unsplash

Темпи кредитування бізнесу та населення в Україні залишаються високими. У травні 2026 року чисті гривневі кредити бізнесу в платоспроможних банках зросли на 30% у річному вимірі, свідчить оперативна статистика про основні показники діяльності банків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Йдеться про кредити суб’єктам господарювання та небанківським фінансовим установам. Чисті гривневі кредити населенню за цей самий період збільшилися на 36% р/р.

Для коректної оцінки динаміки кредитування НБУ радить орієнтуватися саме на чисті кредити за наглядовою статистикою. Валовий показник зменшився через списання в грудні 2025 року державними банками старих непрацюючих кредитів на понад 170 млрд грн.

Цей ефект і надалі протягом року впливатиме на кредитну статистику, однак, за даними регулятора, банки не знижували кредитної активності.

Оперативні дані також показують подальше зростання коштів на рахунках клієнтів. У травні обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках зріс на 19% у річному вимірі.

Кошти бізнесу — суб’єктів господарювання та небанківських фінансових установ — збільшилися на 17% р/р.

Динаміка кредитування та коштів на рахунках свідчить про збереження активності банківського сектору. Для бізнесу це означає доступ до гривневого фінансування, а для банківської системи — стабільну ресурсну базу за рахунок коштів клієнтів.

Водночас оперативні дані можуть бути уточнені після подання квартальної та річної звітності банків.

Зауважимо, у травні банки фіксуювали зростання попиту бізнесу на кредити. При цьому фокус зміщується від пільгових програм з державною підтримкою до комбінованих рішень на ринкових умовах.

Автор:
Тетяна Гойденко