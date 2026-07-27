Ціни на ріпак в Україні обвалилися до мінімуму з кінця 2024 року: що відбувається

Внутрішній ринок ріпаку в Україні опинився під суттєвим тиском: минулого тижня закупівельні ціни переробників просіли до найнижчого рівня з листопада 2024 року. Головним чинником падіння стало ускладнення експортної логістики.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "АПК-Інформ".

Динаміка цін на внутрішньому ринку

За даними експертів, ціни попиту переробних підприємств наприкінці звітного тижня знизилися до 21 500–23 300 грн/т CPT, тоді як ще на початку тижня вони утримувалися в межах 23 500–25 600 грн/т CPT.

Загальні індикативні ціни попиту просіли ще суттєвіше — до 19 500–20 500 грн/т CPT.

Незважаючи на те, що темпи надходження пропозиції дещо сповільнилися через дешевшання олійної, загальний обсяг торгів залишався стабільним.

"Багато аграріїв були вимушені реалізовувати сировину, оскільки ріпак - це традиційно швидкі гроші, зокрема перед озимою сівбою. Експортери не поспішали переорієнтовуватися на альтернативні шляхи, очікуючи вирішення ситуації з глибоководними портами", — наголошують аналітики.

Альтернативні маршрути та ціни на кордоні

На тлі паузи в роботе глибоководних портів трейдери почали поступово активізувати попит на альтернативних напрямках — зокрема, у портах Дунаю, румунській Констанці та на сухопутних переходах західного кордону.

"На умовах DAP-західний кордон ціни попиту трохи знизилися, враховуючи посилення пропозиції в даному напрямку, та були в досить широкому діапазоні 550-580 USD/т. Також досить активно торгувалися базиси DAР Німеччина, Словаччина, Чехія", - зазначають в "АПК-Інформ".

Нагадаємо, прогноз врожаю української пшениці зріс до 24 млн тонн. Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував оновлений світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2026/27 маркетинговий рік, у якому переглянув показники для України у бік зростання.