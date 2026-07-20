Ринок ріпаку реагує на війну в Україні: ціни в Європі оновили дворічний максимум

Світові ціни на ріпак продовжують зростати. Основними чинниками стали подорожчання нафти через загострення ситуації на Близькому Сході, а також побоювання щодо обмеження експорту ріпаку з України через атаки РФ на цивільні судна та портову інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Ріпак дорожчає через війну та нафту

Котирування ріпаку на біржі Euronext у Парижі продовжують зростати на тлі різкого підвищення цін на нафту та загострення ситуації з експортом агропродукції з України через атаки РФ у Чорному морі.

Ф’ючерси на нафту марки Brent із поставкою у вересні минулого тижня подорожчали на 15,8% - до 88 доларів за барель, а за два тижні зростання становило 22%. На початку торгів у понеділок ціна нафти перевищила психологічну позначку 90 доларів за барель.

На цьому тлі серпневі ф’ючерси на ріпак у Парижі за тиждень зросли на 5,3% - до 544 євро за тонну, або 622 доларів за тонну. Листопадові контракти подорожчали на 4,2% і досягли 550 євро за тонну - найвищого рівня з 25 липня 2024 року.

Раніше головним фактором зростання цін була спекотна погода у Франції, однак зараз ринок реагує передусім на подорожчання нафти та ризики скорочення поставок ріпаку з України.

Ситуацію ускладнюють атаки РФ на цивільне судноплавство в Чорному морі. Минулого тижня поблизу українських портів було пошкоджено близько десяти суден унаслідок ударів російських безпілотників, а на вихідних ракетний удар по турецькому судну призвів до загибелі шести членів екіпажу. Через це рух суден до портів для завантаження фактично призупинився, що ускладнює роботу терміналів.

Водночас прогнози щодо врожаю ріпаку у Франції залишаються на рівні минулого року, попри несприятливі погодні умови у червні. Однак питання імпорту ріпаку до Європейського Союзу залишається відкритим через можливе скорочення поставок з України та зростання цін на канолу в Канаді.

На біржі ICE у Вінніпезі листопадові ф’ючерси на канолу за тиждень зросли на 2,2% — до 795 канадських доларів за тонну, або 567 доларів за тонну. Зростання також відбулося на тлі дорожчої нафти. При цьому погодні умови для посівів каноли в Канаді залишаються загалом сприятливими, хоча опади розподіляються нерівномірно.

В Україні ситуація має протилежну динаміку. Експортні ціни попиту на ріпак за останній тиждень знизилися на 15–20 доларів за тонну - до 550–565 доларів за тонну з доставкою до чорноморських портів. Трейдери скорочують закупівлі через ризики для роботи портів і безпеки судноплавства.

Переробні підприємства також знизили закупівельні ціни приблизно на 1000 грн за тонну - до 24,5–25 тис. грн за тонну без ПДВ через обмежені можливості експорту олії та шроту.

Ціни на ріпак із поставкою на західний кордон України зменшилися приблизно на 10 євро за тонну - до 480 євро за тонну. Причиною стало збільшення пропозиції та обмежені можливості приймання продукції у серпні. Водночас ціни на поставки до заводів у Чехії та Польщі зросли до 535–545 євро за тонну, однак із відвантаженням не раніше вересня.

Очікувані цього тижня опади в Україні можуть уповільнити збирання ріпаку, що тимчасово скоротить пропозицію на ринку та зменшить тиск на ціни.

Нагадаємо, закупівельні ціни на соняшник в Україні протягом тижня знизилися на 500-1 000 грн за тонну - до 32 000-33 000 грн за тонну з доставкою на завод. На ринок тиснуть низька пропозиція наприкінці сезону, зупинка частини заводів і підготовка окремих підприємств до переробки ріпаку.