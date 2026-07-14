Ціни на ріпак продовжують зростати на тлі подорожчання нафти

Світові ціни на ріпак продовжують рух угору, попри покращення прогнозів щодо врожаю у 2026/27 маркетинговому році. Підтримку олійній культурі надає різке зростання вартості нафти через загострення ситуації між США та Іраном.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Чому ріпак почав дорожчати?

Головним чинником підтримки ринку стало різке подорожчання нафти, яке спричинило зростання інтересу до олійних культур.

Вересневі ф’ючерси на нафту марки Brent за підсумками останньої торгової сесії піднялися на 10% - до 83,5 долара за барель. За тиждень ціни зросли на 16%, а за місяць - на 1,8%. Така динаміка енергоносіїв позитивно вплинула на ринки рослинних олій та сировини для їх виробництва.

Водночас фундаментальні фактори на ринку ріпаку залишаються сприятливими. У липневому звіті експерти USDA підвищили прогноз світового виробництва ріпаку у 2026/27 МР на 0,69 млн тонн - до рекордних 97,6 млн тонн. Для порівняння, у 2025/26 МР очікується виробництво на рівні 95,57 млн тонн, а у 2024/25 МР - 86,29 млн тонн.

Зокрема, прогноз для росії було збільшено на 0,4 млн тонн - до 6,4 млн тонн, а для США - на 0,27 млн тонн, до 2,48 млн тонн. Водночас оцінку виробництва в Європейському Союзі залишили без змін - на рівні 20,5 млн тонн завдяки розширенню посівних площ, попри несприятливі погодні умови в окремих регіонах. Для України прогноз також залишився незмінним - 4,35 млн тонн проти 3,5 млн тонн попереднього сезону.

Попри збільшення пропозиції, що зазвичай чинить тиск на ціни, ринок ріпаку продовжив рух слідом за нафтовими котируваннями.

На біржі Euronext у Парижі серпневі ф’ючерси на ріпак зросли на 2,2% - до 527,75 євро за тонну, або 601 долар за тонну. За тиждень зростання становило 2,9%, а за місяць — близько 1%. При цьому листопадові контракти торгуються приблизно на 13 євро за тонну дорожче.

За оцінками Oil World, у 2025/26 МР країни ЄС збільшили переробку ріпаку на 1,2 млн тонн - до рекордних 26,3 млн тонн. Основним фактором такого зростання став високий попит на ріпакову олію з боку біопаливної галузі. Найбільше наростили переробку Нідерланди, Бельгія, Франція, Німеччина, Польща та Чехія.

У наступному сезоні Євросоюз може збільшити площі під ріпаком до рекордних 6,4 млн гектарів, що дозволить отримати врожай на рівні 22,4 млн тонн. Водночас обсяги переробки, за прогнозами аналітиків, залишаться близькими до нинішнього рівня — 26,3 млн тонн. Зростання внутрішнього виробництва сприятиме скороченню імпорту ріпаку до ЄС до 6,53 млн тонн.

Позитивну динаміку демонструє і канола. На біржі ICE у Вінніпезі листопадові ф’ючерси на канолу подорожчали на 1,5% - до 789 канадських доларів за тонну, або 558 доларів за тонну. За тиждень ціни зросли на 4%, а за місяць - на 3,8%. При цьому погодні умови в Канаді залишаються сприятливими для формування врожаю.

В Україні зростання світових котирувань призвело до підвищення експортних цін попиту на ріпак. За останній тиждень вони збільшилися на 20–25 доларів за тонну і становлять 570–585 доларів за тонну (за вмісту олії 42%) або 27 000–27 200 грн/т з доставкою до чорноморських портів.

Водночас через ризики, пов’язані з обстрілами чорноморської портової інфраструктури, експортний попит на ріпак та ріпакову олію залишається обмеженим. Переробники наразі утримують закупівельні ціни на рівні 26 000–26 500 грн/т (510–520 доларів за тонну без ПДВ) з доставкою на заводи, очікуючи, що виробники переорієнтують частину поставок із портів на внутрішню переробку.

Ціни на ріпак із поставкою до західного кордону України також зросли — приблизно на 15 євро за тонну, до 480–490 євро за тонну, або 550–575 доларів за тонну із завантаженням у європотяг. При доставці на заводи в Чехії чи Польщі ціна сягає 525–535 євро за тонну.

Аналітики зазначають, що європейські переробники вже забезпечені сировиною на липень і серпень, тому основний попит зараз формується на поставки у вересні. Це обмежує можливості для різкого подальшого зростання цін.

Очікується, що після завершення спекулятивного стрибка на нафтовому ринку ціни на ріпак можуть стабілізуватися. Додатковим фактором тиску стане активізація збирання нового врожаю.

Нагадаємо, закупівельні ціни на соняшник в Україні протягом тижня знизилися на 500-1 000 грн за тонну - до 32 000-33 000 грн за тонну з доставкою на завод. На ринок тиснуть низька пропозиція наприкінці сезону, зупинка частини заводів і підготовка окремих підприємств до переробки ріпаку.