Цены на рапс продолжают расти на фоне удорожания нефти

Мировые цены на рапс продолжают движение вверх, несмотря на улучшение прогнозов по урожаю в 2026/27 маркетинговом году. Поддержку масличной культуре оказывает резкий рост стоимости нефти из-за обострения ситуации между США и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновая биржа".

Почему рапс начал дорожать?

Главным фактором поддержки рынка стало резкое подорожание нефти, повлекшее рост интереса к масличным культурам.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам последней торговой сессии поднялись на 10% – до 83,5 доллара за баррель. За неделю цены выросли на 16%, а за месяц – на 1,8%. Такая динамика энергоносителей оказала положительное влияние на рынки растительных масел и сырья для их производства.

В то же время, фундаментальные факторы на рынке рапса остаются благоприятными. В июльском отчете эксперты USDA повысили прогноз мирового производства рапса в 2026/27 МГ на 0,69 млн тонн – до рекордных 97,6 млн тонн. Для сравнения, в 2025/26 МГ ожидается производство на уровне 95,57 млн тонн, а в 2024/25 МГ – 86,29 млн тонн.

В частности, прогноз для России был увеличен на 0,4 млн тонн – до 6,4 млн тонн, а для США – на 0,27 млн тонн, до 2,48 млн тонн. В то же время, оценку производства в Европейском Союзе оставили без изменений - на уровне 20,5 млн тонн благодаря расширению посевных площадей, несмотря на неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах. Для Украины прогноз также остался неизменным – 4,35 млн тонн против 3,5 млн тонн предыдущего сезона.

Несмотря на увеличение предложения, обычно оказывающего давление на цены, рынок рапса продолжил движение вслед за нефтяными котировками.

На бирже Euronext в Париже августовские фьючерсы на рапс выросли на 2,2% – до 527,75 евро за тонну, или 601 доллар за тонну. За неделю рост составил 2,9%, а за месяц – около 1%. При этом ноябрьские контракты торгуются примерно на 13 евро за тонну подороже.

По оценкам Oil World, в 2025/26 МГ страны ЕС увеличили переработку рапса на 1,2 млн тонн – до рекордных 26,3 млн тонн. Основным фактором такого роста стал высокий спрос на рапсовое масло со стороны биотопливной отрасли. Более всего нарастили переработку Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия, Польша и Чехия.

В следующем сезоне Евросоюз может увеличить площади под рапсом до рекордных 6,4 млн. гектаров, что позволит получить урожай на уровне 22,4 млн. тонн. В то же время объемы переработки, по прогнозам аналитиков, останутся близкими к нынешнему уровню — 26,3 млн тонн. Рост внутреннего производства будет способствовать сокращению импорта рапса в ЕС до 6,53 млн. тонн.

Положительную динамику показывает и канола. На бирже ICE в Виннипеге ноябрьские фьючерсы на канолы подорожали на 1,5% - до 789 канадских долларов за тонну или 558 долларов за тонну. За неделю цены выросли на 4%, а за месяц – на 3,8%. При этом погодные условия в Канаде остаются благоприятными для урожая.

В Украине рост мировых котировок привел к повышению экспортных цен спроса на рапс. За последнюю неделю они увеличились на 20–25 долларов за тонну и составляют 570–585 долларов за тонну (при содержании масла 42%) или 27 000–27 200 грн/т с доставкой в черноморские порты.

В то же время из-за рисков, связанных с обстрелами черноморской портовой инфраструктуры, экспортный спрос на рапс и рапсовое масло остается ограниченным. Переработчики удерживают закупочные цены на уровне 26 000–26 500 грн/т (510–520 долларов за тонну без НДС) с доставкой на заводы, ожидая, что производители переориентируют часть поставок из портов на внутреннюю переработку.

Цены на рапс с поставкой на западную границу Украины также выросли — примерно на 15 евро за тонну, до 480–490 евро за тонну, или 550–575 долларов за тонну с погрузкой в европоезд. При доставке на заводы в Чехии или Польше цена составляет 525–535 евро за тонну.

Аналитики отмечают, что европейские переработчики уже обеспечены сырьем в июле и августе, поэтому основной спрос сейчас формируется на поставки в сентябре. Это ограничивает возможности резкого дальнейшего роста цен.

Ожидается, что после завершения спекулятивного скачка на нефтяном рынке цены на рапс могут стабилизироваться. Дополнительным фактором давления станет активизация уборки нового урожая.

Напомним, закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю снизились на 500-1 000 грн за тонну - до 32 000-33 000 грн за тонну с доставкой на завод. На рынок оказывают давление низкое предложение в конце сезона, остановка части заводов и подготовка отдельных предприятий к переработке рапса.