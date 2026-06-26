Аномальная жара в Украине и ЕС подогрела цены на рапс: сколько платят за новый урожай

Мировые цены на рапс растут из-за аномальной жары в Европе и ожидаемого потепления в Украине. Дополнительным риском для рынка стал новый виток нефтяного кризиса вокруг Ормузского пролива, который снова толкает котировки вверх.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Зерновая биржа.

Европу накрыла аномальная жара (35–42°C), грозящая посевам во Франции — главном производителе рапса в ЕС.

Несмотря на увеличение площадей под культурой на 6,5–8% (до 1,35 млн га), из-за снижения урожайности валовой сбор в стране прогнозируется на уровне 4,2–4,5 млн тонн.

Как следствие, агентство Expana уже снизило июньский прогноз производства рапса в ЕС до 20,3 млн. тонн. На этом фоне августовские фьючерсы на бирже Euronext подскочили на 2,9% - до 518,75 €/т.

В Украине с воскресенья также ожидается жара до 30-36 ° C, хотя прогнозируемые на середину недели осадки должны нивелировать температурный стресс.

Отечественные форвардные цены на рапс с доставкой в черноморские порты держатся в пределах 550–570 $/т.

Внутренние переработчики декларируют цены на уровне 25 500–26 500 грн/т (500–520 $/т без НДС), однако эксперты прогнозируют повышение цен в случае усиления конкуренции за сырье на старте сезона.

Напомним, цены на украинский рапс старого урожая выросли до $560–570 за тонну на условиях СРТ-порт из-за высокого спроса на экспортном рынке, несмотря на замедление торговли в направлении портов.