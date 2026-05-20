Украина войдет в тройку крупнейших мировых экспортеров рапса: новый прогноз

В сезоне 2026/27 годов Украина будет сохранять свои позиции среди трех крупнейших мировых экспортеров рапса. По прогнозам USDA, объемы украинского экспорта этой культуры могут составить 2,6 миллиона тонн.

Как пишет Delo.ua, аналитики "УкрАгроКонсалт" озвучивают более сдержанный прогноз внутреннего урожая на уровне около 3,4 миллиона тонн.

Такое расхождение в оценках усугубляет ожидания жесткой конкуренции за сырье между отечественными экспортерами и переработчиками.

Глобальные тренды

В целом мировой рынок рапса входит в новый сезон в условиях спорных факторов. Глобальное производство масличной культуры может достичь нового исторического максимума и составить 96,9 млн тонн, чему способствует расширение посевных площадей до 45,5 млн гектаров.

Несмотря на рост посевов, глобальный рынок остается очень чувствительным к погодным условиям в ключевых регионах производства, в частности в Канаде, Австралии и странах Европейского Союза.

Динамика мирового производства демонстрирует более умеренную урожайность после сильного предыдущего сезона на фоне постепенного расширения площадей.

Наряду с этим, усиливается роль Канады, Украины и Индии в формировании глобального предложения и экспортной конкуренции.

Трансформация украинского экспорта

Структура украинского рынка рапса продолжает смещаться в сторону продукции с добавленной стоимостью. Главным покупателем украинского рапса и рапсового масла остается Европейский Союз.

В то же время экспорт рапсового шрота демонстрирует значительно более широкую географию сбыта благодаря активному присутствию украинских поставщиков на рынках стран Азии и Ближнего Востока.

По оценкам экспертов "УкрАгроКонсалт", современный рынок все сильнее реагирует не только на объем сбора урожая, но и на энергетические, геополитические и логистические факторы.

Новый сезон еще более связывает мировые цены на рапс с рынком энергоносителей и маржинальностью производства биодизеля. Торговые потоки, стоимость фрахта и геополитика становятся определяющими факторами, что усиливает долгосрочную трансформацию всего масляного сектора.

Напомним, цены на украинский рапс старого урожая выросли до $560–570 за тонну на условиях СРТ-порт из-за высокого спроса на экспортном рынке, несмотря на замедление торговли в направлении портов.