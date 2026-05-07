Льготный экспорт сои и рапса: сколько Украина получила в бюджет

соя, рапс
Украина нарастила экспорт сои и рапса / Depositphotos

За восемь месяцев работы льготного режима экспорта сои и рапса объем операций в Украине составил 3,5 млрд грн. В то же время в государственный бюджет поступило 1,8 млрд грн, из которых 470 млн грн направлено в специальный фонд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

По его словам, с сентября Украина экспортировала почти 2 млн. тонн сои и рапса, а сама система льготного экспорта работает стабильно и контролируемо.

В апреле правительство зафиксировало сезонное сокращение объемов экспорта, что традиционно происходит в конце маркетингового года. В Министерстве ожидают дальнейшего снижения активности к завершению сезона, в то время как новый цикл экспорта рапса стартует в июле.

Отдельно правительство усилило мониторинг экспортных операций. Речь идет о сверке данных между экспертными выводами Торгово-промышленной палаты и Государственным аграрным реестром.

По данным министерства:

  • в апреле Торгово-промышленная палата издала 362 экспертных заключения,
  • в первые дни мая - еще 62.

В министерстве отмечают, что в настоящее время не зафиксированы случаи аннулирования документов из-за превышения объемов экспорта, а система работает точнее, чем на старте запуска механизма.

Для аграрного рынка экспорт сои и рапса остается важнейшим источником валютной выручки, особенно в условиях нестабильной логистики и высокой зависимости агросектора от внешних рынков.

В итоге льготный режим экспорта сои и рапса продолжает обеспечивать поступления в бюджет и поддерживать аграрный экспорт, тогда как власти усиливают контроль за прозрачностью операций.

Кроме того, Министерство экономики разработало новые подходы к мониторингу происхождения масличных культур. Главная цель проекта постановления — сделать экспорт сои и рапса более прозрачным и технически увязать его с данными Государственного аграрного реестра (ГАР).

Автор:
Татьяна Гойденко