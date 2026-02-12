10% экспортная пошлина на сою и рапс позволило Украине увеличить производство масла и шрота: какие результаты

Введение 10% экспортных пошлин на сою и рапс привело к росту переработки рапса в 1,8 раза и увеличению валютной выручки от соевого масла в 1,5 раза. В 2025/26 маркетинговом году ожидается рекордный объем переработки соевых бобов – до 3 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Ссылаясь на данные ассоциации "Укролияпром", он отметил, что введенная экспортная пошлина позволила Украине увеличить производство масла и шрота из этого сырья, а также нарастить экспорт продуктов переработки.

Результаты переработки рапса

За июль-декабрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона зафиксированы следующие показатели:

переработка рапса в масло возросла в 1,8 раза;

экспорт рапсового масла увеличился в 1,8 раза, а валютная выручка от него – в 2,2 раза;

производство рапсового шрота выросло в 1,8 раза, экспорт – в 1,7 раза, валютная выручка – в 1,4 раза.

Показатели соевого сектора

За сентябрь-декабрь 2025 года по сравнению с прошлым годом динамика следующая:

производство соевого масла выросло на 22,4%;

объемы экспорта увеличились на 23,3%;

валютная выручка выросла в 1,5 раза;

объем переработки сои в масло и шрот превысил показатели ее экспорта на 3,7%.

Прогнозы на 2025/26 МГ

По оценкам экспертов "Укролияпром", ожидаются рекордные отраслевые показатели:

переработка семян рапса составит 1,7 млн тонн (более 50% валового сбора);

переработка соевых бобов составит до 3,0 млн. тонн (свыше 60% валового сбора);

производство рапсового масла прогнозируется на уровне 720 тыс. тонн, соевого - 600 тыс. тонн.

"Перевод украинского сельского хозяйства с модели сырьевого экспорта на переработку продемонстрировал свою эффективность на примере сои и рапса в первый же сезон действия закона о 10% пошлины. Добавлена стоимость, которая теперь остается в Украине", — отметил Кисилевский.

Напомним, 2 сентября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.