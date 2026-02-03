Продавать или ждать: экспортеры и переработчики Украины увеличили спрос на рапс

Украинский рынок рапса демонстрирует заметное оживление. Экспортеры спешат завершить формирование партий, а перерабатывающие заводы ускорили закупки на фоне удорожания растительных масел. За последнюю неделю цены на рапс в портах Черного моря прибавили в среднем 5 $/т и сейчас колеблются в пределах 545 – 550 $/т (или 24 000 – 25 000 грн/т).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Цены на рапс в Украине.

Переработчики предлагают за рапс 24 000–24 500 грн/т с доставкой на завод, однако они не готовы платить больше, поскольку стоимость рапсового масла в ЕС зафиксировалась на уровне 1050–1060 €/т.

Аналитики отмечают, что только за январь 2026 Украина вывела из внутреннего баланса более 230 тыс. т рапса (учитывая экспорт масла). В настоящее время оценочные остатки в стране составляют около 600 тыс. т. Предложение существенно возрастет весной, когда аграрии оценят состояние озимых посевов после зимовки, что может дополнительно "прижать" цену. Как отмечают специалисты отрасли, фермерам следует ускорить продажи, поскольку биржевые котировки остаются под давлением.

Ситуация на мировых рынках

Несмотря на локальный оптимизм на Украине, глобальная картина выглядит менее привлекательно. На бирже в Париже трейдеры перешли на майские фьючерсы на рапс, которые торгуются на 5 €/т дешевле на уровне 473,75 €/т или 559,5 $/т, в то время как августовские фьючерсы — на 19 €/т дешевле на уровне 454,75 €/т, поэтому пока что на 454,75 €/т.

Кроме того, на рынок рапса влияет канадская канола, которая несколько подорожала после обещаний Китая возобновить закупки с 1 марта. Однако если Пекин выберет более дешевую бразильскую сою, канадцам придется агрессивно конкурировать с австралийским и украинским рапсом на европейском рынке.

Напомним, Китай впервые стал лидером импорта украинского рапсового шрота .

По итогам июля-декабря 2025/26 маркетингового года (МР) экспорт рапсового шрота из Украины вырос по сравнению с аналогичным показателем предыдущего сезона на 70% до 340 тыс. т.