Продавати чи чекати: експортери та переробники України збільшили попит на ріпак

Український ринок ріпаку демонструє помітне пожвавлення. Експортери поспішають завершити формування партій, а переробні заводи прискорили закупівлі на тлі подорожчання рослинних олій. За останній тиждень ціни на ріпак в портах Чорного моря додали в середньому 5 $/т і зараз коливаються в межах 545 – 550 $/т (або 24 000 – 25 000 грн/т).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Ціни на ріпак в Україні

Переробники наразі пропонують за ріпак 24 000–24 500 грн/т з доставкою на завод, проте вони не готові платити більше, оскільки вартість ріпакової олії в ЄС зафіксувалася на рівні 1050–1060 €/т.

Аналітики зазначають, що лише за січень 2026 року Україна вивела з внутрішнього балансу понад 230 тис. т ріпаку (враховуючи експорт олії). Наразі оціночні залишки в країні складають близько 600 тис. т. Пропозиція суттєво зросте навесні, коли аграрії оцінять стан озимих посівів після зимівлі, що може додатково "притиснути" ціну. Як зазначають фахівці галузі, фермерам потрібно прискорити продажі, оскільки біржові котирування залишаються під тиском.

Ситуація на світових ринках

Попри локальний оптимізм в Україні, глобальна картина виглядає менш привабливо. На біржі в Парижі трейдери перейшли на травневі ф’ючерси на ріпак, які торгуються на 5 €/т дешевше на рівні 473,75 €/т або 559,5 $/т, тоді як серпневі ф’ючерси — на 19 €/т дешевше на рівні 454,75 €/т, тому поки можна розраховувати лише на зниження цін на тлі весняного збільшення пропозиції.

Крім того на ринок ріпаку впливає канадська канола, яка дещо подорожчала після обіцянок Китаю відновити закупівлі з 1 березня. Проте якщо Пекін обере дешевшу бразильську сою, канадцям доведеться агресивно конкурувати з австралійським та українським ріпаком на європейському ринку.

Нагадаємо, Китай вперше став лідером імпорту українського ріпакового шроту.

За підсумками липня-грудня 2025/26 маркетингового року (МР) експорт ріпакового шроту з України виріс порівняно з аналогічним показником попереднього сезону на 70% до 340 тис. т.