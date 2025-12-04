Запланована подія 2

Кабмин ввел мониторинг экспорта сои и рапса: кто получит льготы

Минэкономики будет проверять объемы сои и рапса через аграрный реестр / Depositphotos

Кабинет Министров Украины 3 декабря принял постановление, устанавливающее новый механизм мониторинга экспорта сои и рапса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Целью этого документа является справедливое применение льготы по освобождению от экспортных пошлин исключительно для тех аграриев, которые самостоятельно вырастили эту продукцию.

Прозрачный механизм контроля

Новый порядок определяет механизм ежемесячного мониторинга, который будет осуществлять Министерство экономики. Проверка будет состоять в сравнении объемов экспортируемой продукции с данными Государственного аграрного реестра по фактически выращенной продукции.

Если Минэкономики выявит несоответствия между заявленными и фактически выращенными объемами, Торгово-промышленная палата будет обязана аннулировать экспертные заключения.

"Мы внедряем прозрачный механизм, позволяющий освободить от экспортных пошлин именно производителей, а не посредников", - подчеркнул замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Поддержка аграриев

Введение такого механизма гарантирует, что льготой будут пользоваться только те, кто действительно вырастил продукцию, а пошлину будут платить только трейдеры.

Правительственное решение обеспечивает:

  • прозрачное и справедливое администрирование льгот по экспортной пошлине;
  • предотвращение злоупотреблений при экспорте сои и рапса;
  • равные и честные условия конкуренции для агропроизводителей;
  • поддержку аграриев, ведь пошлину будут платить только трейдеры, а не производители.

Высоцкий добавил, что средства, полученные от пошлины с трейдеров, будут пополнять специальный фонд бюджета и будут направлены на ключевые программы поддержки агросектора, в частности, на поддержку прифронтовых территорий, гранты на переработку, теплицы, сады и страхование военных рисков.

Напомним, с начала действия закона, который ввел новые ставки экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса и вступил в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн. тонн этой продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб