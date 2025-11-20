Рынок сои в Украине: почему цены растут, несмотря на падение котировок в Чикаго

В Украине экспортные цены на сою снова пошли вверх. Рост обусловлен низкими темпами выполнения ранее заключенных контрактов и недавним спекулятивным скачком котировок на бирже в Чикаго. В то же время дальнейшее удорожание остается под вопросом, ведь мировые цены уже начали снижаться.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа Украины.

Удорожание сои в Украине

Закупочные цены на сою в Украине продолжают расти. Стоимость сои с ГМО поднялась еще на 3–5 $/т и сейчас составляет 415–420 $/т, или 18 000–18 200 грн/т с доставкой в черноморские порты. Цена на сою без ГМО прибавила 5$/т и выросла до 445–450$/т, что соответствует 18 900–19 200 грн/т.

В то же время, перерабатывающие предприятия пока сохраняют закупочные цены на уровне 17 500–18 000 грн/т с доставкой на завод. Отдельные компании готовы предлагать премии за оперативную поставку продукции.

Экспорт сои из Украины в 2025/26 МГ (1 сентября - 10 ноября) составил всего 360 тыс. т, тогда как за аналогичный период прошлого года было отгружено 1,1 млн т. Даже после урегулирования условий экспорта темпы поставок, вероятно, будут оставаться низкими.

Аналитики ранее предупреждали о возможном снижении цен на сою в Чикаго, поскольку Китай не намерен активно закупать дорогие американские объемы. Следовательно, и в Украине цены могут постепенно снижаться по мере выполнения трейдерами действующих контрактов.

Напомним, с начала действия закона, который ввел новые ставки экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса и вступил в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн. тонн этой продукции.