Украинская соя выигрывает от пошлин Трампа: Европа увеличивает закупки

Украина продолжает наращивать позиции на мировом рынке сои, несмотря на внешние риски и колебания и снижение активности импортеров из-за ожиданий новостей относительно возможных пошлин между США и ЕС. Однако цены остаются стабильными.

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Об этом сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива "ПУСК", передает Всеукраинская аграрная рада.

Остатки сокращаются

По данным аналитиков, на начало апреля из Украины уже экспортировано почти 93 тыс. тонн сои. Кроме того, активная переработка на внутреннем рынке и высокий уровень отгрузок позволили эффективно разгрузить рекордный урожай этого года.

Так, на 1 апреля в Украине оставалось ориентировочно 2 млн. тонн сои — чуть больше, чем в прошлом году, когда было около 1,7–1,8 млн. тонн. Но благодаря высокой переработке и экспорту аграрии уверенно сокращают остатки.

"Уже в мае-июне можем выйти на аналогичные показатели к прошлому сезону. Таким образом рынок смог усвоить рекордный объем сои. Это хороший сигнал для аграриев и экспортеров», — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что на мировом рынке сои фиксируется определенное снижение активности импортеров — частично из-за ожиданий новостей по поводу возможных пошлин между США и ЕС.

Какие цены на сою

Как отмечают аналитики, цены на сою остаются стабильными: на глубоководных портах $385–390 за тонну. Переработчики в Украине активизировались и условные цены на сою держатся на уровне 17 500–17 800 грн/т. Кроме того, спрос на соевое масло со стороны Европы также поддерживает рынок.

«Европейские покупатели в последние недели активно контрактируют украинское соевое масло. Спрос со стороны переработчиков остается высоким, а значит, и закупочные цены на сою стабильно держатся на привлекательном уровне. Это способствует сохранению маржинальности производства. Украинская соя продолжает быть конкурентной, даже на фоне снижения котировок на биржах», — отмечают аналитики.

Они прогнозируют, что мировые тренды могут сыграть в интересах Украины. В США прогнозируется снижение площадей под кукурузой на 5–6%, а площади под соей могут вырасти на аналогичную величину. Южная Америка – Бразилия и Аргентина – планирует сохранять или даже наращивать объемы производства. Однако американская соя теряет конкурентоспособность на фоне торгового напряжения между США и ЕС.

«Если ситуация с пошлинами между США и Евросоюзом обострится, вполне возможно перераспределение европейского спроса в пользу украинской сои. Европа уже сейчас увеличивает закупки у Украины, а в ближайшие месяцы эта тенденция может только усилиться. Поэтому мы можем ожидать сохранения цен и потенциального расширения присутствия украинской сои на европейском рынке», — прогнозируют аналитики.

Напомним, в Украине в этом году ожидается уменьшение площадей под соей. Причиной более выгодные цены на кукурузу и подсолнечник.

Заметим, что в Украине за первую половину 2024/25 маркетингового года (МР), то есть с сентября по февраль, было переработано около 1,45 млн тонн соевых бобов, что является рекордным показателем. Это на 57% больше, чем в аналогичный период в прошлом сезоне, и на 43% больше предыдущего максимума, зафиксированного в 2019/20 году.