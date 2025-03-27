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В Украине прогнозируется уменьшение урожая сои в 2025 году: какие причины
В Украине в текущем году ожидается уменьшение площадей под соей. Причиной неблагоприятная ценовая конъюнктура на рынке этой культуры и более выгодные цены на кукурузу и подсолнечник. Как следствие, объем производства сои может сократиться.
Об этом рассказала аналитик масличных рынков ИА "АПК-Информ" Светлана Киричок на конференции "Soybean and Meal market" в Киеве.
По ее прогнозам, посевные площади сои в Украине в 2025 году могут сократиться на 10-13% по сравнению с предыдущим годом, составив около 2,3-2,35 млн га. Это сокращение не столь значительно, как ожидалось ранее. Производство сои может сократиться до 5,7-5,8 млн тонн, однако будет одним из самых высоких показателей для отрасли.
Киричок подтвердила тот факт, что цена на соевые бобы в этом сезоне "чуть-чуть не устраивает аграриев". Если в прошлом сезоне стоимость сои была одной из самых высоких среди масличных в Украине, то в этом году наоборот.
"Важно отметить, что в сезоне-2024/25 спрос на сою повысился как на внутреннем рынке, так и на внешнем, и это принципиальная разница между рынком сои и подсолнечника, реализация которого в основном осуществляется внутренними переработчиками", — добавила аналитик.
Также она напомнила, что рост мощностей по переработке масличных в Украине делает свою привлекательную культуру для обеспечения загруженности заводов. По ее мнению, это будет способствовать поддержанию высокого уровня посевных площадей сои в долгосрочной перспективе.
Напомним, в Украине за первую половину 2024/25 маркетингового года (МР), то есть с сентября по февраль, было переработано около 1,45 млн тонн соевых бобов, что является рекордным показателем. Это на 57% больше, чем в аналогичный период в прошлом сезоне, и на 43% больше предыдущего максимума, зафиксированного в 2019/20 году.
Добавим, что в январе на украинском рынке сои наблюдалось умеренное повышение цен. Основными причинами стали аналогичный рост цен в портах и сокращение предложения сырья на внутреннем рынке.