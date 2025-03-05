Китай закрыл импорт сои трем компаниям из США, одна из которых активно работает в Украине.

Китай приостановил действие лицензий на импорт сои трем американским зернотрейдерам, в том числе для Louis Dreyfus Company (LDC), активно экспортирующей сельхозпродукцию из Украины. Это стало дополнительным ответом Китая на увеличение импортных тарифов на товары из США, сообщает Reuters.

Таможенный департамент Китая приостановил действие лицензий против трех американских компаний:

глобальный экспортер зерна Louis Dreyfus Company;

фермерского кооператива CHS Inc;

оператора экспортного зернового терминала EGT

Причиной отказа в снабжении американской сои Китай назвал "рожки и другие вещества", которыми покрыты импортированные из США соевые бобы.

"Пекин мстит за решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительную 10%-ную пошлину для Китая, что приведет к совокупной 20%-й пошлине в ответ на то, что Белый дом считает бездействием Китая относительно потоков наркотиков", — констатирует издание.

По данным самой Louis Dreyfus Company, она входит в тройку крупнейших экспортеров зерновых и масличных культур в Украине, а местный рынок считает одним из приоритетных. Имеет четыре актива в Украине, а именно:

Рахинянский элеватор в Винницкой области с объемами хранения 159 тыс. тонн;

Сердюковский элеватор в Черкасской области на 38 тыс. тонн;

Гайсинский элеватор (Винницкая область) с двумя зернохранилищами суммарной емкостью 57 тыс. тонн;

Одесский портовый терминал с выходом в Черное море. Общие объемы хранения зерна в терминале составляют 250 тыс. тонн, а максимальный годовой объем перевалки — 4–5 млн тонн.

Напомним, 3 марта президент США Трамп поднял до 20% пошлины на товары из Китая. Раньше они были установлены на уровне 10%.

Причиной такого шага американская администрация назвала то, что Китай не смог принять меры по прекращению поступления синтетических опиоидов, в частности фентанила, в США, что представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки. Именно с целью устранения такой угрозы Трамп применил свои полномочия и повысил тарифы вдвое.

Китай в ответ на действия Трампа ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ. Также Китай установил экспортный контроль над вольфрамом, теллурой, рутением, молибденом и товарами, связанными с рутением, с целью "защиты интересов национальной безопасности".