Китай закрив імпорт сої трьом компаніям з США, одна з яких активно працює в Україні

Китай призупинив дію ліцензій на імпорт сої трьом американським зернотрейдерам, в тому числі для Louis Dreyfus Company (LDC), яка активно експортує сільгосппродукцію з України. Це стало додатковою відповіддю Китаю на збільшення імпортних тарифів на товари зі США, повідомляє Reuters.

Митний департамент Китаю зупинив дію ліцензій проти трьох американських компаній:

глобального експортера зерна Louis Dreyfus Company;

фермерського кооперативу CHS Inc;

оператора експортного зернового терміналу EGT

Причиною відмови в постачанні американської сої Китай назвав "ріжки та інші речовини", якими вкриті імпортовані з США соєві боби.

"Пекін мститься за рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткове 10%-не мито для Китаю, що призведе до сукупного 20%-го мита у відповідь на те, що Білий дім вважає бездіяльністю Китаю щодо потоків наркотиків", — констатує видання.

За даними самої Louis Dreyfus Company, вона входить в трійку найбільших експортерів зернових та олійних культур в Україні, а місцевий ринок вважає одним за пріорітетних. Має чотири активи в Україні, а саме:

Рахинянський елеватор у Вінницькій області з об’ємами зберігання 159 тис. тонн

Сердюківський елеватор у Черкаській області на 38 тис. тонн

Гайсинський елеватор (Вінницька область) з двома зерносховищами сумарною потужністю зберігання в 57 тис. тонн.

Одеський портовий термінал з виходом у Чорне море. Загальні об’єми зберігання зерна у терміналі складають 250 тис. тонн, а максимальний річний обсяг перевалки — 4–5 млн тонн.

Нагадаємо, 3 березня президент США Трамп підняв до 20% мита на товари з Китаю. Раніше вони були встановлені на рівні 10%.

Причиною такого кроку американська адміністрація назвала те, що Китай не зміг вжити заходів для припинення надходження синтетичних опіоїдів, зокрема фентанілу, до США, а це становить надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці Америки. Саме з метою усунення такої загрози, Трамп застосував свої повноваження та підвищив тарифи удвічі.

Китай у відповідь на дії Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ. Також Китай встановив експортний контроль над вольфрамом, телуром, рутенієм, молібденом і товарами, пов'язаними з рутенієм, з метою "захисту інтересів національної безпеки".