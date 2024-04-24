Глобальні агрохолдинги Cargill, Louis Dreyfus та Glencore, які працюють в Україні, успішно торгують продовольством в Росії - ЗМІ

Три глобальні продовольчі групи – Cargill, Louis Dreyfus та Glencore (Viterra), які входять в топ-10 експортерів зерна з України, у 2022-2023 роках успішно торгували продовольством на росії. Про це йдеться у статті Василя Мельника видання «Бізнес Цензор», яке проаналізувало діяльність ТОП-3 міжнародних агрохолдингів в рф.

За даними видання, після повномасштабного вторгнення Cargill, Louis Dreyfus та Glencore (через агропідрозділ Viterra) у 2022-2023 рр. сукупно заробили на території країни-агресорки близько 470 млрд рублів ($6,4 млрд) та сплатили до бюджету рф 6,9 млрд руб. податку на прибуток.

Таким чином у структурі російського експорту за 2022/2023 маркетинговий рік підрозділи цих агрохолдингів в рф забезпечили близько 16% продажів. А через чорноморські порти вони сукупно відвантажили близько 20%.

Зокрема, за оцінками російського зернового союзу, «МЗК Экспорт» («дочка» Glencore) реалізувала на експорт 3,7 млн т (проти 2,9 роком раніше), Cargill – 2,3 млн т (проти 1,4 млн т раніше), Louis Dreyfus – 1,2 млн т (проти 0,8 млн т раніше). Тобто компанії наростили продажі на 30-60% у порівнянні з минулим маркетинговим роком.

«У 2022 році, коли почалось широкомасштабне вторгнення РФ, трійця навіть збільшила свої доходи. Їх сукупна виручка збільшилась з 229 до 248 млрд рублів, або з $3,27 млрд до $3,65 млрд (середній курс рубля до долара у 2021-2022 рр. був майже однаковий). І це все на фоні заяв даних компаній про начебто припинення розвитку нових проєктів на РФ», – наголошується у дослідженні «Бізнес Цензору».

У 2023 році сукупні доходи продовольчих груп, за даними видання, трохи знизились – до 221,97 млн руб. ($2,8 млрд). При цьому сумарний чистий прибуток у 2023 році склав більше 17 млрд рублів. А сплачений податок на прибуток у держбюджет країни-терориста – більше 4,5 млрд рублів. Це без ПДВ (скоріше за все вони як експортери мали суми ПДВ на відшкодування) та інших податків та зборів (у тому числі, на зарплату).

Навесні 2023 року, під тиском громадськості та через низку санкційних заходів Cargill, Louis Dreyfus та Glencore заявити про зупинку експорту зерна з РФ. Але починаючи з маркетингового сезону 23/24, тобто з 1 липня 2023 року.

Проте, російські та українські експерти зробили припущення, що компанії не припинять операції з російським зерном зовсім. Скоріше за все вони не будуть проводити операції з зерном всередині країни. Але зможуть купити його на умовах FOB (з поставкою в порт відправлення) і далі торувати на свій розсуд.

Як повідомляв Forbes, у сезоні 2022/2023 транснаціональні агрохолдинги Cargill, Louis Dreyfus та Glencore потрапили в топ-10 експортерів зерна з України, з сукупною часткою в структурі експорту 15%: Louis Dreyfus (місце №2, 7%), Cargill (№3, 5%), Viterra (Glencore; №8, 3%).

Інфографіка: Бізнес Цензор

Восени 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на захоплених українських територіях рф викрала мільйони тонн зернових на суму близько $1 млрд.

За приблизними оцінками Defense Express, вартість виробництва однієї ракети Х-101 для бюджету міноборони рф може складати біля $1,2 млн.

Інфографіка: Бізнес Цензор



