В Україні прогнозується зменшення врожаю сої в 2025 році: які причини

В Україні цього року очікується зменшення площ під соєю. Причиною є несприятлива цінова кон'юнктура на ринку цієї культури та більш вигідні ціни на кукурудзу й соняшник. Як наслідок, обсяги виробництва сої можуть скоротитися.

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Про це розповіла аналітик олійних ринків ІА "АПК-Інформ" Світлана Киричок на конференції "Soybean and Meal market" в Києві.

За її прогнозами, посівні площі сої в Україні у 2025 році можуть скоротитися на 10-13% порівняно з попереднім роком, склавши близько 2,3-2,35 млн га. Це скорочення не є таким значним, як очікувалося раніше. Виробництво сої може скоротитися до 5,7-5,8 млн тонн, проте буде одним із найвищих показників для галузі.

Киричок підтвердила той факт, що ціна на соєві боби цього сезону "трохи не влаштовує аграріїв". Якщо минулого сезону вартість сої була однією з найвищих серед олійних в Україні, то цього року навпаки.

"Важливо відзначити, що в сезоні-2024/25 попит на сою підвищився як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому і це принципова різниця між ринком сої та соняшнику, реалізація якого в основному здійснюється внутрішніми переробниками", - додала аналітик.

Також вона нагадала, що зростання потужностей з переробки олійних в Україні робить сою привабливою культурою для забезпечення завантаженості заводів. На її думку, це сприятиме підтримці високого рівня посівних площ сої в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, в Україні за першу половину 2024/25 маркетингового року (МР), тобто з вересня по лютий, було перероблено близько 1,45 млн тонн соєвих бобів, що є рекордним показником. Це на 57% більше, ніж в аналогічний період минулого сезону, і на 43% більше попереднього максимуму, зафіксованого в 2019/20 році.

Додамо, що у січні на українському ринку сої спостерігалося помірне підвищення цін. Основними причинами стали аналогічне зростання цін у портах та скорочення пропозиції сировини на внутрішньому ринку.