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За полгода Украина переработала рекордные 1,45 млн тонн сои
В Украине за первую половину 2024/25 маркетингового года (МР), то есть с сентября по февраль, было переработано около 1,45 млн тонн соевых бобов, что является рекордным показателем. Это на 57% больше, чем в аналогичный период в прошлом сезоне, и на 43% больше предыдущего максимума, зафиксированного в 2019/20 году.
По данным АПК-Информ, в феврале Украина установила абсолютный рекорд месячной переработки сои, обработав около 320-330 тысяч тонн, что на 27% больше, чем в январе.
Как пишет издание, столь достаточно существенный прирост обусловлен прежде всего заходом в переработку соевых бобов крупных заводов из-за сложностей с закупкой подсолнечника. Однако сохранению высоких темпов переработки уже несколько месяцев способствует активный экспорт соевого шрота на фоне привлекательной для импортеров стоимости.
Всего в сезоне-2024/25 в стране может быть переработано до 2,2-2,3 млн. тонн сои, что составляет около 36% от общего предложения данной культуры против 33-35% в предыдущие два сезона.
Также отмечается, что доля экспорта сои, несмотря на увеличение в физическом эквиваленте, может снизиться по итогам МГ до 57% против 58-60% в предыдущие сезоны.
Перспективы переработки сои в Украине на вторую половину сезона неопределены из-за ожидаемого рекордного урожая в Южной Америке, увеличения переработки в Аргентине и избытка соевого шрота. Однако торговые войны между США, ЕС и Китаем могут увеличить экспорт украинской сои.
Напомним, в январе на украинском рынке сои наблюдалось умеренное повышение цен. Основными причинами стали аналогичный рост цен в портах и сокращение предложения сырья на внутреннем рынке.