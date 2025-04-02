В марте Украина увеличила экспорт агропродукции почти на 10%: больше всего отгрузили жмыха и масла

В марте 2025 года Украина экспортировала 5,4 млн. тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК), что на 9,8% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. В общей структуре экспорта самый большой показатель продемонстрировали зерновые культуры.

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Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Рост по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали все группы товаров, но наибольший прирост был у продуктов переработки масличных растений, а именно жмыха и растительного масла, объемы экспорта которых выросли на 42% и 29% соответственно.

Структура экспорта продукции в феврале 2025 года выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 3,6 млн т (кукуруза – 66%, пшеница – 31%, ячмень – 2%). Рост к показателю предыдущего месяца: +5%;

масличные культуры – 433,6 тыс. т (соя – 85%, рапс – 7% и подсолнечник – 6%). Рост: +4%;



растительные масла – 495,6 тыс. т (подсолнечное масло – 89% и соевое – 11%). Рост: +29%;

растительные масла – 495,6 тыс. т (подсолнечное масло – 89% и соевое – 11%). Рост: +29%; жмыха после извлечения растительных масел – 493,5 тыс. т (подсолнечное – 70%, соевое – 30%). Рост: +11%;



другие виды агропромышленной продукции – 363,2 тыс. т. Рост: 11%.

Напомним, с таном на конец марта Украина экспортировала 32,389 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Только в марте было отгружено 3,206 млн. тонн.