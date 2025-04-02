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У березні Україна збільшила експорт агропродукції майже на 10%: найбільше відвантажили макухи й олії
У березні 2025 року Україна експортувала 5,4 млн тонн продукції агропромислового комплексу (АПК), що на 9,8% більше аналогічного показника попереднього місяця. У загальній структурі експорту найбільший показник продемонстрували зернові культури.
Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Зростання в порівнянні з попереднім місяцем продемонстрували всі групи товарів, але найбільший приріст був у продуктів переробки олійних рослин, а саме макухи й олії, обсяги експорту яких зросли на 42% та 29% відповідно.
Структура експорту продукції в лютому 2025 року виглядала наступним чином:
- зернові культури: 3,6 млн т (кукурудза - 66%, пшениця - 31%, ячмінь - 2%). Зростання до показника попереднього місяця: +5%;
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олійні культури – 433,6 тис. т (соя – 85%,
ріпак – 7% та соняшник – 6%). Зростання: +4%;
- рослинні олії – 495,6 тис. т (соняшникова олія – 89% та соєва – 11%). Зростання: +29%;
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макухи після вилучення рослинних олій – 493,5 тис. т
(соняшникова - 70%, соєва - 30%). Зростання: +11%;
- інші види агропромислової продукції – 363,2 тис т. Зростання: +11%.
Нагадаємо, станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.