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У березні Україна збільшила експорт агропродукції майже на 10%: найбільше відвантажили макухи й олії

пшениця
У березні Україна найбільше експортувала зернових культур. / Freepik

У березні 2025 року Україна експортувала 5,4 млн тонн продукції агропромислового комплексу (АПК), що на 9,8% більше аналогічного показника попереднього місяця. У загальній структурі експорту найбільший показник продемонстрували зернові культури.

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Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Зростання в порівнянні з попереднім місяцем продемонстрували всі групи товарів, але найбільший приріст був у продуктів переробки олійних рослин, а саме макухи й олії, обсяги експорту яких зросли на 42% та 29% відповідно.

Структура експорту продукції в лютому 2025 року виглядала наступним чином:

  • зернові культури: 3,6 млн т (кукурудза - 66%, пшениця - 31%, ячмінь - 2%). Зростання до показника попереднього місяця: +5%; 
  • олійні культури – 433,6 тис. т (соя – 85%, ріпак – 7% та соняшник – 6%). Зростання: +4%;
  • рослинні олії – 495,6 тис. т (соняшникова олія – 89% та соєва – 11%). Зростання: +29%; 
  • макухи після вилучення рослинних олій – 493,5 тис. т (соняшникова - 70%, соєва - 30%). Зростання: +11%;
  • інші види агропромислової продукції – 363,2 тис т. Зростання: +11%.
Фото 2 — У березні Україна збільшила експорт агропродукції майже на 10%: найбільше відвантажили макухи й олії

Нагадаємо, станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.

Автор:
Тетяна Ковальчук