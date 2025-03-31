В березні Україна експортувала понад 3 млн тонн зерна

Станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.

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Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик.

За основними культурами експорт з початку сезону склав:

Пшениця – 12,997 млн тонн, з яких 994 тис. тонн відвантажено у березні;

Кукурудза – 16,72 млн тонн, у березні – 2,14 млн тонн;

Ячмінь – 2,206 млн тонн (62 тис. тонн у березні);

Жито – 10,8 тис. тонн.

Також за підсумками сезону з України було експортовано 53,1 тис. тонн борошна, у тому числі пшеничного – 49,2 тис. тонн. У березні поставки склали 4,5 тис. тонн та 4,4 тис. тонн відповідно.

Додамо, що у 2024 році українці спожили стільки ж борошна, як і у 2023 році — орієнтовно 2,34 млн тонн. Це майже на 27% менше, ніж у довоєнному 2020 році, не кажучи вже про більш ранні періоди,

Окрім цього, українські борошномели стикаються з низькими запасами продовольчої пшениці другого класу, придатного для виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Підприємства мають складнощі з формуванням сировинної бази, через що більшість працюють не на повну потужність.