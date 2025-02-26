Споживання борошна в Україні за чотири роки скоротилось на 27%: хто найбільші виробники та експортери

Українці у 2024 році спожили стільки ж борошна, як і у 2023 році — орієнтовно 2,34 млн тонн. Це майже на 27% менше, ніж у довоєнному 2020 році, не кажучи вже про більш ранні періоди, повідомляє “АПК-Інформ” з посиланням на представника Спілки борошномелів України Сергія Сакіріна.

За його даними, у 2020 році в Україні спожито 3,2 млн тонн борошна, у 2021-му — 3,0 млн тонн, у 2022-му — 2,65 млн тонн.

Десятка найбільших виробників борошна в Україні виглядає так:

Підприємство Регіон 2021 рік, тис. тонн 2022 рік, тис. тонн 2023 рік, тис. тонн 2024 рік, тис. тонн "Вінницький КХП №2" Вінницька обл. 125,7 120,2 113,8 112,2 "Столичний млин" Київ 74,8 93,2 102,6 98,7 КВФ "Рома" Харківська обл. 71,8 59,9 52,1 47,1 ТК "Новаторг" Харківська обл. 61,2 47,8 46,6 44,5 "Рівне-борошно" Рівне 29,5 33,8 29,2 31,8 ТД "Зернарі" Кіровоградська обл. 57,0 33,6 27,9 27,4 "Диканька млин" Полтавська обл. 17,5 18,0 22,2 22,1 "Ельдорадо" Сумська обл. 27,2 18,0 24,9 21,2 "Запоріжжямлин" Запоріжжя 30,5 25,6 24,7 20,6 "Новоукраїнський" КХП Кіровоградська обл. 6,6 33,8 30,6 19,3 Разом 502,0 484,2 474,6 444,6

Крім виробництва, у 2024 році скорочувався і експорт борошна з України. За даними спілки, він зменшився на 48%, до 71,7 тис. тонн з 138,3 тис. тонн у 2023 році, і тепер співставний з 78,9 тис. тонн у 2022 році. Для порівняння, у 2019 році експортовано 352,8 тис. тонн українського борошна, а у 2020 році — 223,2 тис. тонн.

"Найважливішим фактором зниження продажів на зовнішні ринки є вартість доставки. Поки для експорту борошномельної продукції повноцінно не відкриються українські порти, у нас не буде можливості конкурувати на світовому ринку з рештою експортерів", — йдеться в повідомленні.

Основними споживачами українського борошна у 2024 році стали країни ЄС (39,3% від загального обсягу), Молдова (29,7%), Палестина (20,8%) та Ізраїль (6,8%).

Торік найбільшими підприємствами-експортерами борошна стали:

Компанія Експорт, тис. тонн Частка в загальному експорті "Ексім Глобал" 34,3 10,2% "Вінницький КХП №2" 27,6 8,2% "Агро Фонд" 26,6 7,9% "Столичний млин" 22,3 6,6% "Хмельницьк-млин" 17 5% ДМК "Дніпромлин" 13,8 4,1% КВФ "Рома" 11,2 3,3% "Млин Вінниці" 11,1 3,3% "Глобинський переробний завод" 10 3% "Васильківхлібопродукт" 9,3 2,8%

У 2024 році середня офіційна рентабельність у борошномельній галузі України є низькою і складає 8,6%, констатує представник спілки.

Нагадаємо, українські борошномели стикаються з низькими запасами продовольчої пшениці другого класу, придатного для виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Підприємства мають складнощі з формуванням сировинної бази, через що більшість працюють не на повну потужність.

Пропозиції пшениці борошномельної кондиції зараз майже не з'являються на ринку. Поточні ціни на пшеницю другого та третього класу становлять 10000-11200 грн/т і 9800-10800 грн/т на базисі СРТ, а на фуражну пшеницю — 9200-10400 грн/т СРТ.

Більшість аграріїв не поспішають з реалізацією пшениці, очікуючи подальшого підвищення цін. "Притримувати" продукцію їх також спонукає підвищення цін на експортному ринку зерна.