Потребление муки в Украине за четыре года сократилось на 27%: кто крупнейшие производители и экспортеры

Украинцы в 2024 году потребили столько же муки, как и в 2023 году — ориентировочно 2,34 млн. тонн. Это почти на 27% меньше, чем в довоенном 2020 году, не говоря уже о более ранних периодах, сообщает “АПК-Информ” со ссылкой на представителя Союза мукомолов Украины Сергея Сакирина.

По его данным, в 2020 году в Украине потреблено 3,2 млн тонн муки, в 2021-м — 3,0 млн тонн, в 2022-м — 2,65 млн тонн.

Десятка крупнейших производителей муки в Украине выглядит так:

Предприятие Регион 2021 год, тыс. тонн 2022 год, тыс. тонн 2023 год, тыс. тонн 2024 год, тыс. тонн "Винницкий КХП №2" Винницкая обл. 125,7 120,2 113,8 112,2 "Столичная мельница" Киев 74,8 93,2 102,6 98,7 КВФ "Рома" Харьковская обл. 71,8 59,9 52,1 47,1 ТК "Новаторг" Харьковская обл. 61,2 47,8 46,6 44,5 "Ровно-мука" Ровно 29,5 33,8 29,2 31,8 ТД "Зернари" Кировоградская обл. 57,0 33,6 27,9 27,4 "Диканька мельница" Полтавская обл. 17,5 18,0 22,2 22,1 "Эльдорадо" Сумская обл. 27,2 18,0 24,9 21,2 "Запорожжемлин" Запорожье 30,5 25,6 24,7 20,6 "Новоукраинский" КХП Кировоградская обл. 6,6 33,8 30,6 19,3 Всего 502,0 484,2 474,6 444,6

Кроме производства, в 2024 году сокращался и экспорт муки из Украины. По данным ассоциации, он уменьшился на 48%, до 71,7 тыс. тонн с 138,3 тыс. тонн в 2023 году, и теперь сопоставим с 78,9 тыс. тонн в 2022 году. Для сравнения, в 2019 году экспортировано 352,8 тыс. тонн украинской муки, а в 2020 году — 223,2 тыс. тонн.

"Важнейшим фактором снижения продаж на внешние рынки является стоимость доставки. Пока для экспорта мукомольной продукции полноценно не откроются украинские порты, у нас не будет возможности конкурировать на мировом рынке с остальными экспортерами", — говорится в сообщении.

Основными потребителями украинской муки в 2024 году стали страны ЕС (39,3% общего объема), Молдова (29,7%), Палестина (20,8%) и Израиль (6,8%).

В прошлом году крупнейшими предприятиями-экспортерами муки стали:

Компания Экспорт, тыс. тонн Доля в общем экспорте "Эксим Глобал" 34,3 10,2% "Винницкий КХП №2" 27,6 8,2% "Агро Фонд" 26,6 7,9% "Столичная мельница" 22,3 6,6% "Хмельницк-мельница" 17 5% ГТК "Днепромлын" 13,8 4,1% КВФ "Рома" 11,2 3,3% "Мельница Винницы" 11,1 3,3% "Глобинский перерабатывающий завод" 10 3% "Васильковхлебопродукт" 9,3 2,8%

В 2024 году средняя официальная рентабельность в мукомольной отрасли Украины остается низкой и достигает 8,6%, констатирует представитель ассоциации.

Напомним, украинские мукомолы сталкиваются с низкими запасами продовольственной пшеницы второго класса, пригодного для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Предприятия испытывают сложности с формированием сырьевой базы, из-за чего работают не на полную мощность.

Предложения пшеницы мукомольной кондиции сейчас почти не появляются на рынке. Текущие цены на пшеницу второго и третьего класса составляют 10000–11200 грн/т и 9800–10800 грн/т на базисе СРТ, а на фуражную пшеницу — 9200–10400 грн/т СРТ.

Большинство аграриев не спешат с реализацией пшеницы в ожидании дальнейшего повышения цен. "Придерживать" продукцию их побуждает повышение цен на экспортном рынке зерна.