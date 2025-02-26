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Потребление муки в Украине за четыре года сократилось на 27%: кто крупнейшие производители и экспортеры
Украинцы в 2024 году потребили столько же муки, как и в 2023 году — ориентировочно 2,34 млн. тонн. Это почти на 27% меньше, чем в довоенном 2020 году, не говоря уже о более ранних периодах, сообщает “АПК-Информ” со ссылкой на представителя Союза мукомолов Украины Сергея Сакирина.
По его данным, в 2020 году в Украине потреблено 3,2 млн тонн муки, в 2021-м — 3,0 млн тонн, в 2022-м — 2,65 млн тонн.
Десятка крупнейших производителей муки в Украине выглядит так:
|Предприятие
|Регион
|2021 год, тыс. тонн
|2022 год, тыс. тонн
|2023 год, тыс. тонн
|2024 год, тыс. тонн
|"Винницкий КХП №2"
|Винницкая обл.
|125,7
|120,2
|113,8
|112,2
|"Столичная мельница"
|Киев
|74,8
|93,2
|102,6
|98,7
|КВФ "Рома"
|Харьковская обл.
|71,8
|59,9
|52,1
|47,1
|ТК "Новаторг"
|Харьковская обл.
|61,2
|47,8
|46,6
|44,5
|"Ровно-мука"
|Ровно
|29,5
|33,8
|29,2
|31,8
|ТД "Зернари"
|Кировоградская обл.
|57,0
|33,6
|27,9
|27,4
|"Диканька мельница"
|Полтавская обл.
|17,5
|18,0
|22,2
|22,1
|"Эльдорадо"
|Сумская обл.
|27,2
|18,0
|24,9
|21,2
|"Запорожжемлин"
|Запорожье
|30,5
|25,6
|24,7
|20,6
|"Новоукраинский" КХП
|Кировоградская обл.
|6,6
|33,8
|30,6
|19,3
|Всего
|502,0
|484,2
|474,6
|444,6
Кроме производства, в 2024 году сокращался и экспорт муки из Украины. По данным ассоциации, он уменьшился на 48%, до 71,7 тыс. тонн с 138,3 тыс. тонн в 2023 году, и теперь сопоставим с 78,9 тыс. тонн в 2022 году. Для сравнения, в 2019 году экспортировано 352,8 тыс. тонн украинской муки, а в 2020 году — 223,2 тыс. тонн.
"Важнейшим фактором снижения продаж на внешние рынки является стоимость доставки. Пока для экспорта мукомольной продукции полноценно не откроются украинские порты, у нас не будет возможности конкурировать на мировом рынке с остальными экспортерами", — говорится в сообщении.
Основными потребителями украинской муки в 2024 году стали страны ЕС (39,3% общего объема), Молдова (29,7%), Палестина (20,8%) и Израиль (6,8%).
В прошлом году крупнейшими предприятиями-экспортерами муки стали:
|Компания
|Экспорт, тыс. тонн
|Доля в общем экспорте
|"Эксим Глобал"
|34,3
|10,2%
|"Винницкий КХП №2"
|27,6
|8,2%
|"Агро Фонд"
|26,6
|7,9%
|"Столичная мельница"
|22,3
|6,6%
|"Хмельницк-мельница"
|17
|5%
|ГТК "Днепромлын"
|13,8
|4,1%
|КВФ "Рома"
|11,2
|3,3%
|"Мельница Винницы"
|11,1
|3,3%
|"Глобинский перерабатывающий завод"
|10
|3%
|"Васильковхлебопродукт"
|9,3
|2,8%
В 2024 году средняя официальная рентабельность в мукомольной отрасли Украины остается низкой и достигает 8,6%, констатирует представитель ассоциации.
Напомним, украинские мукомолы сталкиваются с низкими запасами продовольственной пшеницы второго класса, пригодного для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Предприятия испытывают сложности с формированием сырьевой базы, из-за чего работают не на полную мощность.
Предложения пшеницы мукомольной кондиции сейчас почти не появляются на рынке. Текущие цены на пшеницу второго и третьего класса составляют 10000–11200 грн/т и 9800–10800 грн/т на базисе СРТ, а на фуражную пшеницу — 9200–10400 грн/т СРТ.
Большинство аграриев не спешат с реализацией пшеницы в ожидании дальнейшего повышения цен. "Придерживать" продукцию их побуждает повышение цен на экспортном рынке зерна.