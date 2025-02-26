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Украинские мукомолы жалуются на сложности с закупкой пшеницы

Мука, пшеница, мукомолы
Мука. Иллюстрация: freepik

Украинские мукомолы сталкиваются с низкими запасами продовольственной пшеницы второго класса, пригодного для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Предприятия испытывают сложности с формированием сырьевой базы, из-за чего большинство работают не на полную мощность, сообщает агентство “АПК-информ”.

По его данным, предложения пшеницы мукомольной кондиции сейчас практически не появляются на рынке. Предложения пшеницы третьего класса и фуражной пшеницы поступали более активно. Текущие цены на пшеницу второго и третьего класса составляют 10000–11200 грн/т и 9800–10800 грн/т на базисе СРТ, а на фуражную пшеницу — 9200–10400 грн/т СРТ.

Отмечается, что большинство аграриев не спешат с реализацией пшеницы в ожидании дальнейшего повышения цен. "Придерживать" продукцию их также побуждает повышение цен на экспортном рынке зерна.

Проблема нехватки продовольственного пшеницы второго и третьего классов для мукомолов традиционна для Украины. Обычно аграрии экспортируют большую часть урожая за границу до конца года, что приводит к ее нехватке в Украине в начале следующего года.

Чтобы предотвратить дефицит продовольственной пшеницы на внутреннем рынке, зернотрейдеры и Минагрополитики ежегодно подписывают меморандум о взаимопонимании на предстоящий маркетинговый год, где ограничивают предельные объемы экспорта пшеницы и смеси пшеницы с рожью. На 2024/2025 МГ они установлены на уровне 16,2 млн. тонн.

Автор:
Алексей Козаченко