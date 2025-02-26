Українські борошномели скаржаться на складнощі із закупівлею пшениці

Українські борошномели стикаються з низькими запасами продовольчої пшениці другого класу, придатного для виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Підприємства мають складнощі з формуванням сировинної бази, через що більшість працюють не на повну потужність, повідомляє агентство “АПК-інформ”.

За його даними, пропозиції пшениці борошномельної кондиції зараз майже не з'являються на ринку. Пропозиції пшениці третього класу та фуражної пшениці надходили більш активно. Поточні ціни на пшеницю другого та третього класу становлять 10000-11200 грн/т і 9800-10800 грн/т на базисі СРТ, а на фуражну пшеницю — 9200-10400 грн/т СРТ.

Зазначається, що більшість аграріїв не поспішають з реалізацією пшениці, очікуючи подальшого підвищення цін. "Притримувати" продукцію їх також спонукає підвищення цін на експортному ринку зерна.

Проблема нестачі продовольчого пшениці другого та третього класів для борошномелів є традиційною для України. Зазвичай аграрії експортують її врожай за кордон до кінця року, що призводить до її нестачі в Україні на початку нового року.

Щоб запобігти дефіциту продовольчої пшениці на внутрішньому ринку, зернотрейдери та Мінагрополітики щорічно підписують меморандум про взаєморозуміння на майбутній маркетинговий рік, де обмежують граничні обсяги експорту пшениці та суміші пшениці з житом. На 2024/2025 МР вони встановлені на рівні 16,2 млн тонн.