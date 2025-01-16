Борщовий набір став лідером з подорожчання в Україні: які ціни

У 2024 році за даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали овочі борщового набору. Водночас, свинина та сало стали дешевшими.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Які ціни на продукти

У 2024 році, за даними Держстату, по кошику з 54 товарів і послуг, найбільші темпи подорожчання спостерігалися серед наступних продуктів:

Капуста (+204%);

️ морква (+150%);

картопля (+96,6%);

яблука (+71,9%);

буряк (+71,3%);

масло вершкове (+40%);

антибіотики імпортні (+25,9%);

борошно пшеничне (+25,7%);

сметана (+25,5%);

сигарети із фільтром (+25,1%);

Однак, були й товари, які подешевшали:

Свинина (-4,6%);

пшоно (-4,4%);

сало (-4,2%);

горілка (-1,6%);

дизельне пальне (-0,8%);

цукор (-0,4%).

Фактори впливу на інфляцію

У 2024 році ціни на сільськогосподарські культури значною мірою залежали від врожаю та погодних умов, які були гіршими порівняно з попереднім роком. Окрім того, на ринок впливали потужності для зберігання, якість посівного матеріалу, а також можливості та цінові умови для експорту та імпорту, що в цілому мали негативний вплив, зазначає Гетманцев.

Щодо м’яса, зокрема свинини та сала, попри зростання вартості кормів, виробники змушені були знижувати ціни через зменшення внутрішнього попиту. Натомість можливості для експорту цієї продукції, на відміну від курятини, залишаються обмеженими.

Серед фундаментальних проінфляційних чинників, що впливали на більшість споживчих товарів і послуг, залишались зростання витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також ефекти від ослаблення курсу гривні, наголошує він.

Про інфляцію в Україні

У грудні 2024 року інфляція в річному обчисленні зросла до 12,0%, а в місячному — ціни піднялися на 1,4%. Фактичні показники інфляції перевищили прогнози Національного банку.

За інформацією Держстату, у 2024 році найвищий рівень інфляції зафіксовано в Кіровоградській області, а найнижчий – у Запорізькій.

НБУ прогнозує, що в перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, продовжить зростати через тимчасові фактори, такі як низькі врожаї, а також через фундаментальний ціновий тиск, спричинений зростанням витрат бізнесу та ослабленням курсу гривні.

Очікується, що до 2026 року інфляція почне знижуватися і досягне цільового рівня в 5% завдяки поліпшенню ситуації в енергетичному секторі та збільшенню врожаїв.