- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В марте Украина экспортировала более 3 млн. тонн зерна
По состоянию на конец марта Украина экспортировала 32,389 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Только в марте было отгружено 3,206 млн. тонн.
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык.
По основным культурам экспорт с начала сезона составил:
- Пшеница – 12,997 млн. тонн, из которых 994 тыс. тонн отгружено в марте;
- Кукуруза – 16,72 млн. тонн, в марте – 2,14 млн. тонн;
- Ячмень – 2,206 млн. тонн (62 тыс. тонн в марте);
- Рожь – 10,8 тыс. тонн.
Также по итогам сезона из Украины было экспортировано 53,1 тысяч. тонн муки, в том числе пшеничной – 49,2 тыс. тонн. В марте поставки составили 4,5 тыс. тонн и 4,4 тыс. тонн соответственно.
Добавим, что в 2024 году украинцы потребили столько же муки, как и в 2023 году – ориентировочно 2,34 млн. тонн. Это почти на 27% меньше, чем в довоенном 2020 году, не говоря уже о более ранних периодах,
Кроме того, украинские мукомолы сталкиваются с низкими запасами продовольственной пшеницы второго класса, пригодного для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Предприятия испытывают сложности с формированием сырьевой базы, из-за чего большинство работают не на полную мощность.