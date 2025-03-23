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Перевозка зерновых по железной дороге с начала марта составила более 1,7 млн тонн
За 19 дней марта по железной дороге было перевезено 1 млн 703 тыс. тонн зерновых грузов. Такие данные предоставил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.
Об этом пишет Rail.insider.
За этот период на железнодорожной сети нагружено 1 млн. 454 тыс. тонн зерновых, что на 3% меньше, чем в феврале. Доля зерновых в общем грузообороте составляет 19%. Общий объем перевозок сократился на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.
На экспорт в марте направлено 1 млн. 542 тыс. тонн зерновых, что на 5% меньше, чем в феврале. Основная часть грузов (92%) направляется в морские порты.
Кроме зерновых, железной дорогой активно экспортируются масло, жмыхи и шроты. В марте перевезено 102,7 тыс. тонн масла (+19% к февралю), из которых 56% направлено в порты. Жмыхи и шроты экспортировано 146,9 тыс. тонн (+3% к февралю), а 71% этих грузов также перевозят в направлении портов.
Рост экспорта в Словакию, Польшу и Румынию
Среднесуточный объем передачи зерновых по железной дороге в Словакию в марте составил 34,7 вагона, что на 1,1 единицы больше, чем за предыдущую неделю.
В Польшу по железной дороге ежесуточно передается 17,2 вагона зерновых (+0,6 вагона в неделю), а через украинско-румынские переходы – 2,9 вагона (+2,4 вагона). В то же время, объемы перевозок в Венгрию снизились почти на один вагон в сутки, сейчас этот показатель составляет 23,8 вагона.
Всего в марте среднесуточная передача зерновых и дробей в страны Европы составила 154 вагона, что на 14 единиц больше, чем на прошлой неделе.
Добавим, в феврале среднесуточный объем передачи зерновых грузов через железнодорожные пограничные переходы Украины снизился по сравнению с предыдущим месяцем.