В феврале перевозка зерна по железной дороге через границу сократилась.

В феврале среднесуточный объем передачи зерновых грузов через железнодорожные пограничные переходы Украины снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом шла речь в ходе онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка 20 февраля, сообщает Rail.insider.

По официальным данным, наибольшее снижение объемов перевозок зерна зафиксировано на украино-румынской, украино-польской и украино-венгерской границах.

Среднесуточное количество вагонов с зерном, следующих в Румынию, упало до 4,5 единицы. Это на 3,8 вагона меньше, чем в январе, то есть сокращение составило 46%.

Объем передачи зерновых грузов в Польшу также существенно снизился. Если в январе в Польшу отправляли в среднем 39,1 вагона, то в феврале этот показатель сократился на 8,8 единицы (или 23%) и сейчас составляет 30,3 вагона в сутки.

Значительное снижение перевозок зерновых произошло и в венгерском направлении. В феврале ежесуточно в среднем передается 29 вагонов, что на 7,5 единицы (или 21%) меньше, чем в январе.

В отличие от других стран объем передачи зерновых грузов через железнодорожные пограничные переходы со Словакией наоборот вырос. В феврале ежесуточно в среднем передавалось 35 вагонов, что на 11,5 единицы (или 48,5%) больше, чем в январе.

В общей сложности через все железнодорожные пограничные переходы ежесуточно передается 173 вагона с зерном и дробями. Это на 11 единиц меньше, чем в январе.

Ранее сообщалось, что в феврале уменьшился объем передачи зерновых грузов по железной дороге в Польшу, Румынию и Венгрию. Снижение объемов перевозок может быть связано с ограничениями на экспорт украинской аграрной продукции, изменением логистических маршрутов, а также ситуацией на рынке.

Добавим, что за 11 месяцев 2024 года объем перевозок зерна через железнодорожные переходы между Украиной и Венгрией сократился более чем вдвое, уменьшившись на 57%. Общий объем грузов, переданных через эти стыки, также значительно снизился.