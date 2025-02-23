У лютому перевезення зерна залізницею через кордон скоротилося

У лютому середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи України знизився порівняно з попереднім місяцем.

Про це йшлося під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 20 лютого, повідомляє Rail.insider.

За офіційними даними, найбільше зниження обсягів перевезень зерна зафіксовано на українсько-румунському, українсько-польському та українсько-угорському кордонах.

Середньодобова кількість вагонів із зерном, що прямують до Румунії, впала до 4,5 одиниці. Це на 3,8 вагона менше, ніж у січні, тобто скорочення склало 46%.

Обсяг передачі зернових вантажів до Польщі також суттєво зменшився. Якщо у січні щодоби до Польщі відправляли в середньому 39,1 вагона, то у лютому цей показник скоротився на 8,8 одиниці (або 23%) і зараз становить 30,3 вагона на добу.

Значне зниження перевезень зернових відбулося й на угорському напрямку. У лютому щодоби в середньому передається 29 вагонів, що на 7,5 одиниці (або 21%) менше, ніж у січні.

На відміну від інших країн, обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи зі Словаччиною навпаки зріс. У лютому щодоби в середньому передавалося 35 вагонів, що на 11,5 одиниці (або 48,5%) більше, ніж у січні.

В цілому через всі залізничні прикордонні переходи щодоби передається 173 вагони із зерном і шротами. Це на 11 одиниць менше, ніж у січні.

Раніше повідомлялося, що у лютому зменшився обсяг передачі зернових вантажів залізницею до Польщі, Румунії та Угорщини. Зниження обсягів перевезень може бути пов'язане з обмеженнями на експорт української аграрної продукції, зміною логістичних маршрутів, а також загальною ситуацією на ринку.

Додамо, що за 11 місяців 2024 року обсяг перевезень зерна через залізничні переходи між Україною та Угорщиною скоротився більш ніж удвічі, зменшившись на 57%. Загальний обсяг вантажів, переданих через ці стики, також значно знизився.