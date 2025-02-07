"Укрзализныця" заказала оборудование для европути Чоп-Ужгород на 244 млн грн

Региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" 31 декабря заключил договор с ЧАО "Северодонецкое научно-производственное объединение "Импульс" на поставку оборудования для европейского железнодорожного пути между Чопом и Ужгородом. Общая стоимость контракта составляет 244 млн. грн.

Соответствующая информация размещена в системе государственных закупок "Прозорро", говорится в расследовании проекта "Наши деньги".

К середине лета 2025 г. на участке строительства евроколеи (1435 мм) между Чопом и Ужгородом будет проведена реконструкция устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), а также установлены новые системы связи и радиосвязи.

Ширина 1435 мм является стандартом для европейских железных дорог, в то время как большинство железнодорожных путей в Украине имеют ширину 1520 мм – советский стандарт. Исключение составляют только отдельные участки вблизи границ с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Стоимость оборудования и материалов

В итоговой ведомости ресурсов все цены, вероятно, учитывают доставку, поскольку в графе "доставка" стоят прочерки.

Это затрудняет точное сравнение стоимости по рыночным ценам.

Кабель СБзПУ 19х2х0,9 в тендере оценен в 348 грн/м (с НДС и предположительно доставкой). В розничных интернет-магазинах он продавался по 316 грн/м , но в настоящее время отсутствует.

в тендере оценен в (с НДС и предположительно доставкой). В розничных интернет-магазинах он продавался по , но в настоящее время отсутствует. В октябре 2024 года филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" заказывал этот кабель за 283 грн/м с НДС и доставкой в Фастов. Производителями были харьковский завод "Южкабель" и одесский "Одескабель".

с НДС и доставкой в Фастов. Производителями были харьковский завод "Южкабель" и одесский "Одескабель". Кабель СБзПУ 7х2х0,9 в тендере стоит 133 грн/м, тогда как летом 2024 года "Львовская железная дорога" заказывала аналогичный товар из Одессы за 260 грн/м .

Согласно материалам НГ, самые большие суммы предусмотрены на оборудование, цены которого нет в открытых источниках, поэтому проверить вилку цен не было возможности:

Пять шкафов контрой и управления (1ШУ) СКиУ-3/883 – 8,06 млн грн за каждый.

– за каждый. Панель питания системы СЦБ – 11,28 млн. грн. (с НДС и, вероятно, доставкой).

Отсутствие конкуренции в тендере

Единственным участником тендера стало ЧАО "СНПО "Импульс", которое получило контракт без конкуренции. Причина – жесткие требования к претендентам: компании должны были предоставить подтверждение выполнения аналогичных работ, в частности, по строительству систем железнодорожной автоматики для объектов класса последствий СС2 или СС3.

СНПО "Импульс" до начала полномасштабного вторжения работало в Северодонецке. После 2022 года компания перерегистрировалась в Киеве, а ныне ее официальный адрес находится в Закарпатской области.

Единственным акционером компании является Владимир Елисеев – бывший директор завода. Ранее он владел компанией через кипрский оффшор "ИД&С (Индастриал Дивайсиз & Системз) Лимитед", который, в свою очередь, был записан на виргинский оффшор "Insat Corporation".

С 2016 года "Импульс" получил государственные контракты на 7,39 млрд грн, преимущественно от "Энергоатома".

Добавим, что согласно еще одному расследованию проекта "Наши деньги" "Энергоатом" заключил контракт на поставку огнезащитных материалов для атомных электростанций на сумму 63 млн грн. Поставщиком стала фирма "Атомэнергоресурс", а срок поставки продукции составил всего пять дней. По данным из системы "Прозорро", материалы будут поставляться от немецкой компании svt Products GmbH, но их стоимость значительно превышает цены на аналогичную продукцию в Европе.

Также напомним, что 11 апреля 2024 года в Закарпатье началось строительство европейского пути Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.