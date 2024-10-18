В "Укрзализныце" рассказали о прогрессе в строительстве европути Чоп-Ужгород

Сейчас идет активная фаза строительства европути между Чопом и Ужгородом. В рамках проекта "Укрзализныця" переводит широкий путь, выравнивая его на перегоне Струмковка — Чоп, где в дальнейшем также параллельно будет уложена колея евростандарта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что уже переведено 3,5 км путей с 8,3 км необходимых. Эти работы планируется завершить уже в текущем году. Кроме того, отремонтирован мост и продолжается обновление соответствующих коммуникаций.

Фото: пресс-служба УЗ

"В течение последнего года мы подготовили всю базу для реализации ряда евроинтеграционных инфраструктурных проектов. В частности, нашли финансирование, разработали проектно-сметную документацию, а некоторые проекты уже начали реализовывать. Самым масштабным сейчас строительство европути между Ужгородом и Чопом. ", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

По его словам, пассажиры и перевозчики грузов в следующем году уже ощутят эффект реализации проекта, который откроет новые удобные пассажирские маршруты и предоставит большие логистические возможности для грузоперевозок.

Напомним, "Укрзализныця" в 2023-2024 годах приступила к реализации стратегической программы развития в Украине пути евростандарта.

11 апреля в Закарпатье началось строительство европейского пути Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Между Ужгородом и Чопом будут функционировать два параллельных пути: широкий – 1520 мм и европуть – 1435.

Общая стоимость проекта 1,3 млрд. грн., 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilit (CEF). "Укрзализныця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году.