В "Укрзалізниці" розповіли про прогрес у будівництві євроколії між Чопом та Ужгородом

Наразі триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. У межах проєкту "Укрзалізниця" перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка - Чоп, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що вже перекладено 3,5 км колій з 8,3 км необхідних. Ці роботи планується завершити вже цього року. Крім того, відремонтовано міст і триває оновлення відповідних комунікацій.

Фото: пресслужба УЗ

"Впродовж останнього року ми підготували всю базу для реалізації низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Зокрема, знайшли фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, а деякі проєкти вже почали реалізовувати. Наймасштабнішим наразі є будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом. Його Укрзалізниця має завершити в заплановані строки", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, пасажири та перевізники вантажів наступного року вже відчують на собі ефект реалізації проєкту, який відкриє нові зручні пасажирські маршрути та надасть більші логістичні можливості для вантажоперевезень.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у 2023-2024 роках розпочала реалізацію стратегічної програми розбудови в Україні колії євростандарту.

11 квітня на Закарпатті розпочалося будівництво європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). "Укрзалізниця" отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.