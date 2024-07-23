"Укрзалізниця" отримає майже €43 млн для реалізації євроінтеграційних проєктів

Євросоюз виділить майже 43 мільйони євро на проєкт інтеграції залізничної системи України в транспортну систему ЄС.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Згідно з повідомленням, у рамках програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" (CEF) погоджено проєкт інтеграції залізничної системи України в транспортну систему ЄС. Проєктну заявку 16 липня 2024 року було схвалено Координаційним Комітетом програми.

Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 млн євро, з них CEF виділить "Укрзалізниці" 42,95 млн євро.

"Україна продовжує свій євроінтеграційний шлях та має системну підтримку з боку ЄС", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Він повідомив, що CEF другий рік поспіль виділяє кошти на реалізацію стратегічних інфраструктурних проєктів, які будуть спрямовані на розбудову євроколії на території України, завдяки чому з'явиться можливість відкривати нові пасажирські маршрути та нарощувати транзитний потенціал України.

Що буде реалізовано в рамках проєкту

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", у рамках зазначеної заявки планується реалізувати:

проєктування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Чоп – Львів;

проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів — Чернівці — Вадул-Сірет — Держкордон;

розробку стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України;

проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на дільниці Павлове-2 / Матьовце – Ужгород;

електрифікацію колії 1435 мм на ділянці Чоп – Ужгород.

Також передбачені витрати на проведення експертизи щодо відповідності вимогам TSI вищезазначених проєктів, а також ділянок Ковель – Ягодин – Держкордон та Медика/Мостиська ІІ – Львів (Скнилів).

Довідка:

CEF (Connecting Europe Facility) – це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Нагадаємо, Україна повноцінно долучилася до програми ЄС "Сполучення Європи" у листопаді 2023 року.

Євроколія на Львівщині

У 2023 році було відновлено роботу євроколії, що заходить з Польщі до Львівської області з іншого напрямку - до міста Рава-Руська. В жовтні було запущено комбіноване залізничне сполучення Варшава — Рава-Руська — Брюховичі (станція у селищі у Львівській громаді).

Воно здійснюється польським поїздом компанії SKPL з пересадкою у прикордонному місті на поїзд УЗ. Зазначимо, що в листопаді цей поїзд здійснював також подовжені рейси до Чернівців через Коломию, Івано-Франківськ, Калуш та Стрий.

У вересні 2023 року голова правління УЗ Євген Лященко заявляв, що "Укрзалізниця" хоче розвивати ще один маршрут, що має пролягати майбутньою євроколією: "Мостиська - Скнилів", що дозволить подальше перетворення Львова на європейський залізничний хаб, хоча й без фізичного з'єднання цих ліній.

"В цій конфігурації залізничний вузол Львів уже можна розглядати як окремий проєкт, як хаб, який буде мати з’єднання з європейськими коридорами. Завести нові колії 1435 мм напряму на вокзал — це малореально. Тому подаватимемо окремий проєкт Львівського транспортного вузла, на який буде сходитись велика кількість європейських пасажирських маршрутів", — заявляв очільник УЗ.

Будівництво ділянки євроколії "Мостиська – Скнилів" від держкордону з Польщею до Львова стартує вже в 2024 році. Колію використовуватимуть для вантажних та пасажирських перевезень між Україною та країнами Євросоюзу.