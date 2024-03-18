Україна та Румунія побудують євроколію та розширять пункти пропуску через кордон

У Чернівецькій області планують розбудувати митну інфраструктуру, зокрема пункти пропуску через українсько-румунський кордон, а також з’єднати Буковину та Румунію залізничним сполученням завдяки євроколії.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Він зустрівся з послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою, з президентом Сучавської повітової ради Георге Флутуром та надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Румунії Кетлін Енн Кавалек.

Буковину і Румунію з’єднає євроколія

За словами Запаранюка, Буковина вже підготувала проєктну пропозицію щодо будівництва найбільшого пункту пропуску для великовагового транспорту в селі Біла Криниця на кордоні з Румунією, що дозволить інтегрувати Чернівецьку область в міжнародні транспортно-логістичні системи.

Голова Чернівецької ОВА зазначив, що ще одним стратегічним проєктом для області є розвиток залізниці ‒ продовження колії європейського зразка, яка заходить на територію області. Це дозволить з՚єднати Чернівці та Сучаву ще одним видом сполучення.

Україна та Румунія планують розбудувати пункти пропуску через кордон

Також, запевнив Запаранюк, Чернівецька область ініціює питання щодо відкриття нових пунктів перетину кордону. Посадовець додав, що під час зустрічі на кордоні міжнародним партнерам представили результати завершення реконструкції по обидва боки кордону МАПП «Порубне ‒ Сірет», що значно підсилює транзитні можливості області.

"Ішлося про подальші кроки із розбудови митної інфраструктури – пунктів пропуску через українсько-румунський кордон, а також проведення спільних заходів. Презентувати генеральний план розбудови інфраструктури кордону плануємо у квітні. Окрім того, наприкінці березня проведемо спільний семінар з питань кібербезпеки. Тема захисту інформації та кібертехнологій – актуальна, особливо у час воєнного стану. Маємо виявляти ризики і мати ефективні інструменти протидії та попередження кіберзлочинів", – зауважив Запаранюк.

Нагадаємо, Україна та Румунія працюють над відкриттям двох нових пунктів пропуску для вантажних автомобілів на спільному кордоні. Йдеться про КПП "Біла Криниця – Клімеуць" та "Біла Церква – Сигету-Мармаціей".

У Чернівецькій області вже цього року планують розпочати будівництво другої черги в пунктах пропуску "Красноїльськ" і "Дяківці" на кордоні з Румунією. Також хочуть збільшити кількість смуг руху для вантажівок у пункті пропуску "Порубне".