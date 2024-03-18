Украина и Румыния построят европути и расширят пункты пропуска через границу

В Черновицкой области планируют построить таможенную инфраструктуру, в частности, пункты пропуска через украинско-румынскую границу, а также соединить Буковину и Румынию железнодорожным сообщением благодаря европути.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Он встретился с послом Румынии в Украине Александром Виктором Микулой, с президентом Сучавского уездного совета Георге Флутуром и чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Румынии Кэтлин Энн Кавалек.

Буковину и Румынию соединит европуть

По словам Запаранюка, Буковина уже подготовила проектное предложение о строительстве крупнейшего пункта пропуска для тяжеловесного транспорта в селе Белая Криница на границе с Румынией, что позволит интегрировать Черновицкую область в международные транспортно-логистические системы.

Глава Черновицкой ОВА отметил, что еще одним стратегическим проектом для области является развитие железной дороги – продолжение пути европейского образца, который заходит на территорию области. Это позволит соединить Черновцы и Сучаву еще одним видом сообщения.

Украина и Румыния планируют построить пункты пропуска через границу

Также, заверил Запаранюк, Черновицкая область инициирует вопрос открытия новых пунктов пересечения границы. Чиновник добавил, что во время встречи на границе международным партнерам представили результаты завершения реконструкции с обеих сторон границы КПП «Порубное – Сирет», что значительно усиливает транзитные возможности области.

"Речь шла о дальнейших шагах по развитию таможенной инфраструктуры - пунктам пропуска через украинско-румынскую границу, а также проведению совместных мероприятий. Презентовать генеральный план развития инфраструктуры границы планируем в апреле. Кроме того, в конце марта проведем общий семинар по вопросам кибербезопасности. Тема защиты информации и кибертехнология – актуальна, особенно во время военного положения. Должны выявлять риски и иметь эффективные инструменты противодействия и предупреждения киберпреступлений», – отметил Запаранюк.

Напомним, Украина и Румыния работают над открытием двух новых пунктов пропуска для грузовых автомобилей на общей границе. Речь идет о КПП "Белая Криница - Климеуц" и "Белая Церковь - Сигета-Мармация".

В Черновицкой области уже в этом году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы" на границе с Румынией. Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска "Порубное".