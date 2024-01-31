На границе с Румынией планируют расширить три пункта пропуска

В Черновицкой области уже в этом году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы". Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска "Порубное".

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Об этом рассказал начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в интервью Укринформу .

Он прокомментировал анонсированное ранее расширение существующих пунктов пропуска "Красноильск" и "Дяковцы".

"Мы, в принципе, готовы к началу работ. Сейчас там должны быть завершены некоторые технические моменты, касающиеся получения верификации проекта. Были внесены изменения в проект второй очереди, и они должны пройти экспертизу. Как только они получат разрешение экспертизы, думаю, что там можно будет начинать и процесс второй очереди", – отметил Запарнюк.

По его словам, активизация процесса строительства будет зависеть от выделенных на эти работы средств.

"Хотя там не такие уж объемные работы. Думаю, что Служба по восстановлению найдет возможность, чтобы начать там вторую очередь строительства, как в "Красноильске", так и в "Дяковцах". Но как бы мы ни старались что-то там сделать", мы все равно упираемся в румынскую сторону, в их пропускную способность. Вторая очередь наших работ связана и с их второй очередью", - подчеркнул глава Черновицкой ОВА.

Он добавил, что из-за неприспособленности румынской стороны к пропуску грузовиков своей территорией пункт пропуска "Красноильск" не может до сих пор заработать на уже имеющуюся мощность. Там пропускают только пустые грузовики.

"Ближайший к пункту пропуска "Красноильск" городок с румынской стороны пока не имеет объездной дороги. А по их нормативам, тяжеловесный транспорт не может ехать таким населенным пунктом. И сейчас там уже завершают работы по строительству объездной дороги. По предварительным планам, летом этого года румынская сторона завершит все работы по объездной дороге и можно будет полноценно запустить грузовики через КПП "Красноильск", что позволит частично разгрузить. КПП "Порубное", – подчеркнул Запаранюк.

Кроме того, по словам главы области, реконструкцию по расширению существующих пропускных возможностей хотят провести и в пункте пропуска "Порубное". Для этого планируется расширить переездную часть для прохождения грузового транспорта до трех полос движения вместо одной существующей.

Украина и Румыния работают над открытием новых грузовых пунктов пропуска

Как сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры, Украина и Румыния работают над открытием двух новых пунктов пропуска для грузовых автомобилей на общей границе. Речь идет о КПП "Белая Криница - Климауц" и "Белая Церковь - Сигету-Мармацей".

В настоящее время на границе с Румынией в ведении Государственного агентства находятся два КПП, а именно "Солотвино - Сигета Мармацией" в Закарпатской области и "Порубное – Сирет" в Черновицкой области.

В сообщении также указывается, что с ноября прошлого года Служба восстановления начала текущие ремонты на контрольно-пропускных пунктах, перешедших в ее подчинение.

Планируется реализация капитальных ремонтов, строительства и реконструкции. В настоящее время ведется согласование финансирования проектов в рамках программы ЕС CEF, программы МОМ, а также осуществления работ при поддержке инициативы USAID Экономическая поддержка Украины.