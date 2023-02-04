На границе с Румынией завершили реконструкцию КПП "Дьяковцы" (ФОТО)

В Черновицкой области полностью завершена реконструкция международного пункта пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией. Об этом сообщил в соцсетях начальник областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В настоящее время в "Дьяковцах" завершены строительные работы и монтаж необходимого оборудования, систем освещения и связи. Также отремонтировано более 7 км подъездного пути. Завершаются работы по обустройству территории. Откроют КПП "Дьяковцы" по завершению инфраструктурных работ румынской стороной", – написал он.

По словам чиновника, запланированная пропускная способность пункта пропуска составляет до 300 транспортных средств в сутки, в том числе 10 автобусов, и 1550 граждан, в том числе 500 пешеходов.

Общая стоимость работ по реконструкции составила 181,5 миллиона гривен. Реконструкция КПП началась в 2015 году, но была приостановлена и возобновлена только в 2021 году.

Кроме того, Запаранюк сообщил, что встретился с послом Румынии в Украине Александром Виктором Микулой, обсудив важные совместные инфраструктурные проекты. В частности, речь шла о модернизации существующих и открытии новых пунктов пересечения границы, а также о ремонте подъездных путей.

По словам украинского чиновника, в планах есть открытие трех новых КПП: "Белая Криница - Климэуць", "Шепот - Извоареле Сучевей", а также "Русская - Ульма".

Кроме того, на встрече речь шла и о восстановлении железнодорожного пути европейской ширины 1435 мм от границы с Румынией до Черновцов, "с перспективой продления в направлении Киева и Львова".

Напомним, что еще недавно на границе с Румынией в Черновицкой области был только один пункт пропуска для грузового автотранспорта – "Порубное – Сирет", который был чрезвычайно загружен. В апреле 2022 года Кабинет министров одобрил открытие после реконструкции пунктов пропуска "Дьяковцы - Раковэц" и "Красноильск - Викову де Сус", ранее работавших как местные пункты пропуска, но из-за остановленной реконструкции не действовавших уже несколько лет.

В Министерстве инфраструктуры обещали запустить оба КПП на границе с Румынией уже в июле, однако этого так и не произошло. Только 10 ноября 2022 года после полной перестройки был открыт пункт пропуска "Красноильск", но КПП "Дьяковцы" тогда еще не был готов.